Amsterdam goed vertegenwoordigd bij kanshebbers Beste Gebouw van het Jaar 2023

Nominaties AAP 18/3 Pillows Hotel Oosterpark, Architect: Office Winhov Studio Linse.Kosteloos Beeld Stefan Josef Mueller

De volgende zeven Amsterdamse gebouwen zijn genomineerd (in willekeurige volgorde): Sluishuis en Jonas op IJburg, Lieven in Amsterdam-West, de Haut-woontoren in het Amstelkwartier, het Pillows Hotel aan het Oosterpark en het Jakoba Mulderhuis aan de Wibautstraat. Tot slot is ook de renovatie van 94 woningen in de Van der Pekbuurt genomineerd, een speciaal geval aangezien het hier een woonomgeving betreft.

Ze zijn onderverdeeld in diverse categorieën als ‘identiteit en icoonwaarde’, ‘leefbaarheid en sociale cohesie’, ‘stimulerende omgevingen’ en ‘particuliere woonbeleving’.

Opmerkelijk is dat net als eerder bij de nominaties voor de Gouden A.A.P. (de Amsterdamse Architectuur Prijs) ook bij deze prijs de gebouwen van Booking.Com en Uber ontbreken. Ook infrastructuur en cultuurhuizen die gewoonlijk goed scoren staan niet op de lijst.

Vanaf dinsdag kan het publiek online zijn stem uitbrengen op een van de genomineerde gebouwen. Op 11 mei wordt de winnaar bekendgemaakt, een dag na de onthulling van de Gouden A.A.P.

De BNA is de branchevereniging van Nederlandse architectenbureaus, de jury wordt voorgezeten door oud-minister Ed Nijpels. Vorig jaar won het Singer Museum in Laren de prijs.