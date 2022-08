Amsterdam genomineerd voor prijs vanwege gas- en stroombesparingen

De Zuidas bij avond in 2014. Pas onlangs hebben onder meer ABN Amro en advocatenkantoren Houthoff en Van Doorne toegezegd de lichten uit te doen als er niemand meer op kantoor is. Beeld Rink Hof

Een oorlog was er voor nodig om het licht te zien op de Zuidas. Letterlijk. Al jaren, zo niet decennia, werd aan de bedrijven gevraagd om het licht ’s nachts uit te zetten als niemand meer op de kantoren is, maar pas onlangs hebben onder meer ABN Amro en advocatenkantoren Houthoff en Van Doorne toegezegd een einde te willen maken aan de energieverspilling.

Het dimmen van de lichten heeft alles te maken met de oorlog in Oekraïne. Sinds het invallen van de Russen is de gasprijs in heel Europa explosief gestegen – en daar lijkt voorlopig geen ommekeer in te komen. De EU-lidstaten kwamen snel met het gasnoodplan om minder gas te verbruiken. Steden moesten hier ook hun steentje aan bijdragen.

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) werkten de gemeenten, instellingen, belangenorganisaties en bedrijven samen om hieraan te voldoen. Naast dat het licht tussen elf uur ’s avonds en zes uur ’s ochtends zo vaak mogelijk uit moet zijn, is in gemeentepanden de thermostaat verlaagd. Ook wordt er vol ingezet op energiecoaches die inwoners helpen met adviezen om gas en stroom te besparen en is de Fixbrigade opgeschaald die langs huishoudens met een laag inkomen gaat (minder dan 140% van het minimumloon) om gratis hun woning beter te isoleren.

Amsterdam is vanwege die effectieve samenwerking en het voortvarend uitvoeren van spoedacties genomineerd voor de ietwat ingewikkeld klinkende categorie ‘Verenigde directe actie in kritieke sectoren’ (United to accelerate immediate action in critical sectors). Naast Amsterdam dingen Beijing, Lissabon, New York en Rio de Janeiro mee naar deze prijs.

Michael Bloomberg

De categorieën van de C40-Bloomberg Awards zijn gekoppeld aan de belangrijkste uitdagingen op dit moment bij de klimaataanpak. Naast de erkenning voor het werk dat is gedaan door de steden, biedt de prijs ook de gelegenheid voor andere steden om gebruik te maken van de kennis die door C40-steden wordt gedeeld over de projecten. De bijdrage van Amsterdam ondersteunt op deze manier ook indirect andere overheden die soortgelijke initiatieven willen opzetten, aldus een woordvoerder van de gemeente.

In een persbericht wordt Amsterdam geroemd omdat de gemeente in ‘minder dan 28 dagen meer dan 150 belanghebbenden bijeenbracht’ om het gasverbruik te verminderen en de energiearmoede terug te dringen. ‘In slechts een paar maanden tijd heeft de stad een reductie van 3,6 procent van het gasverbruik bereikt.’ Naar verwachting is het verbruik van aardgas in Amsterdam aan het einde van dit jaar vier procent lager dan het gemiddelde over de periode 2018 t/m 2021.

Uitreiking

De C40-Bloomberg Awards worden uitgereikt door de non-profitorganisatie Bloomberg, waarvan filantroop en oud-burgemeester van New York, Michael Bloomberg, de oprichter is.

C40 is een netwerk van burgemeesters van bijna 100 toonaangevende steden die samenwerken om de dringende actie te ondernemen die nodig is om de klimaatcrisis het hoofd te bieden. Toetreden tot die club mag alleen als je genoeg actie onderneemt.

Het is niet bekend hoeveel steden zich voor de prijs gekandideerd hebben. Naast de categorie waar Amsterdam voor is genomineerd zijn er ook prijzen te verdelen over steden die lucht zuiveren, werken aan klimaatbestendigheid, met innovatieve oplossingen komen en bouwen aan een klimaatbeweging.

De uitreiking is op 19 oktober.