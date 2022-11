Amsterdam geeft zwaarst getroffenen Riekerhaven eenmalig 500 euro

Bij de brand in Startblok Riekerhaven is een blok ingestort. Een ander blok staat nog overeind, maar is onbewoonbaar verklaard. Beeld Jennifer Gijrath

Dat maakte de gemeente donderdagavond bekend op een informatieavond voor bewoners.

Het gaat om een bedrag van 500 euro, dat belastingvrij is. De gemeente doet dat in zeer uitzonderlijke situaties waarin Amsterdammers grote schade hebben geleden, laat een woordvoerder van wethouder Rutger Groot Wassink weten.

Dat geldt voor 63 bewoners van Startblok Riekerhaven in Nieuw-West, wier woningen zijn afgebrand. Eén blok is afgebrand en ingestort. Een ander blok, met nog eens 78 woningen, staat nog overeind maar is voorlopig onbewoonbaar verklaard.

Toiletartikelen en kleding

“De tegemoetkoming is bedoeld voor eerste basale levensbehoeften,” zegt de woordvoerder. Het gaat dan om aanschaffen van toiletartikelen en kleding. De gift wordt uitgekeerd aan de mensen die ingeschreven stonden op de getroffen adressen.

Het startblok is een zogeheten ‘gemengdwooncomplex’. Dat betekent dat Nederlandse starters en jonge statushouders door elkaar heen wonen in studio’s. Beide zijn dat groepen met een kleine beurs. Bovendien waren velen niet verzekerd voor hun inboedel. Er zijn verschillende crowdfundingacties opgezet, waarvan de succesvolste op moment van schrijven al 19.000 euro heeft opgehaald.

Paspoorten

Bewoners worden ook al de hele week opgevangen in de kantine van een handbalvereniging op het complex. Gemeenteambtenaren en zorgverleners zijn daar aanwezig om hen te helpen met praktische zaken, zoals het regelen van vervangende paspoorten, vragen over de verzekering en het vinden van nieuwe kleding.

Een man van 27 in wiens appartement de brand ontstond, wordt verdacht van het aansteken van de brand. Woensdag werd bekend dat hij in elk geval de komende twaalf dagen nog vast blijft zitten. Over de brandveiligheid van het pand bestonden al langer zorgen. Woningcorporatie Lieven de Key stelt echter dat het pand brandveilig was.