Amsterdam geeft groen licht voor kabelbaanverbinding over het IJ

Amsterdam gaat niet alleen werken aan een brug over het IJ, ook een kabelbaan komt dichterbij. De gemeente gaat na jaren treuzelen eindelijk akkoord met de bouw van de kabelbaanverbinding tussen de stadsdelen Noord en West.

Geen brug aan de westkant van Amsterdam, maar een kabelbaan over het IJ tussen de NDSM-werf in Noord en de nog te bouwen wijk Haven-Stad in West. Al jaren wordt erover gesproken en de initiatiefnemers staan in de startblokken om te beginnen, maar het was wachten op goedkeuring van de gemeente.

Die goedkeuring lijkt er nu te komen, zo melden diverse bronnen aan Het Parool. Tijdens de onderhandelingen over de Voorjaarsnota hebben collegepartijen PvdA, GroenLinks en D66 ingestemd met de bouw van een kabelbaan over het IJ aan de westkant van de stad.

In 2025 moet worden begonnen met de bouw en in 2027 moet de kabelbaan in bedrijf worden genomen. Met deze nieuwe sprong over het IJ kunnen 5500 mensen per uur worden vervoerd en dat is hard nodig gezien de groei van het aantal inwoners van Noord. De ponten zijn op spitstijden nu vaak vol en de verwachting is dat ze het na 2030 zonder aanvullend vervoer helemaal niet meer kunnen bolwerken.

Gratis

In Amsterdam-West komt de kabelbaanhalte te liggen bij de Hemknoop, waar in 2027 ook een metrohalte moet zijn als onderdeel van de zogenoemde Ringlijn. Die lijn wordt vanaf Sloterdijk doorgetrokken om het ov-netwerk in Haven-Stad te verbeteren. Op dit moment stelt het ov nog weinig voor in de wijk, waar de komende jaren veertig- tot zeventigduizend woningen moeten worden gebouwd.

Het stadsbestuur ziet het liefst dat het gebruik van de kabelbaan gratis zal zijn, maar het is de vraag of dat een haalbare kaart is. Het project wordt namelijk niet betaald door de gemeente, maar gedragen door particuliere investeerders. De kosten van de bouw werden eerder geraamd op 90 miljoen euro. Die raming zal als gevolg van prijsstijgingen inmiddels aanzienlijk naar boven moeten worden bijgesteld. Doordat de gemeente niet meebetaalt, is het voor haar lastig regie over de kosten te houden.

Het idee voor de kabelbaan komt van stichting IJbaan. Die zei eerder al dat voor een rit reguliere ov-tarieven zullen worden gerekend en dat reizigers straks met hun ov-chipkaart kunnen in- en uitchecken. Volgens eerdere berekeningen kunnen investeerders dan binnen vijftien jaar hun investeringen hebben terugverdiend.

Geen vervanging voor brug

Achter stichting IJbaan zitten Bas Dekker en Willem Wessels, twee Amsterdammers die al sinds 2014 pleiten voor de aanleg van een kabelbaan. In 2015 zei de gemeente al dat hun plan ‘kansrijk’ was en in 2021 zei de gemeente de komst te steunen. Onder meer het Havenbedrijf, de Vervoerregio, de gemeente Zaanstad en enkele private partijen hebben zich al achter de plannen geschaard.

De scheepvaart lijkt van een kabelbaan zoals die nu is gepland geen hinder te ondervinden. Cruiseschepen kunnen over het IJ blijven varen, aangezien de kabels van de baan op honderd meter hoogte komen te hangen. Als er aan de westkant van de stad een brug zou komen zou de cruiseterminal verplaatst moet worden. Het stadsbestuur maakt daar al jaren geen prioriteit van. Ingewijden laten weten dat de kabelbaan desondanks niet moet worden gezien als vervanging voor een mogelijke toekomstige brug.

32 passagiers

In de gondels van ongeveer 3,5 meter bij 3,5 meter is plek voor 32 passagiers, of 14 passagiers en 6 fietsen. De reistijd bedraagt iets meer dan 5 minuten. Er moeten straks 38 gondels tegelijk kunnen worden ingezet; elke 21 seconden vertrekt er dan een naar de andere kant van het IJ.

Eerder lekte al uit dat de gemeente Amsterdam 100 miljoen euro opzij zet voor een brug over het IJ aan de oostkant van de stad. De definitieve voorjaarsnota, de financiële uitgangspunten van de gemeente Amsterdam, wordt donderdag gepresenteerd.

