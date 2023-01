Amsterdam geeft 164 miljoen euro meer uit dan gedacht, vooral ict vraagt veel geld

Beeld EPA

Dat blijkt uit een extern onderzoek naar de gemeentelijke financiën, op verzoek van wethouder Hester van Buren. Aanleiding voor het onderzoek zijn dreigende tekorten van 90 miljoen euro per jaar vanaf 2027.

Opvallend in het onderzoek is dat Amsterdam 164 miljoen euro meer uitgeeft aan de eigen organisatie dan wat de landelijke overheid denkt dat Amsterdam nodig heeft. In totaal kent de Amsterdamse begroting een omvang van 6,7 miljard.

Van de 416 miljoen euro gaat een derde naar ict. Daar zijn de uitgaven de afgelopen jaren flink gestegen, van 80 miljoen euro in 2017 naar bijna 130 miljoen euro. Onlangs viel een ict-project nog voor aanvang van het project 12 miljoen euro duurder uit dan vooraf was bedacht.

Toch wil wethouder Van Buren nog geen waardeoordeel geven of de uitgaven ‘te veel’ of misschien ‘te weinig’ zijn. Dat moet verder onderzoek uitwijzen.

Toekomstbestendig

Als mogelijke verklaring wordt gewezen op extra uitgaven om ict-systemen toekomstbestendig te maken en om Woo-verzoeken (Wet open overheid) beter af te kunnen handelen. Daarnaast zegt de gemeente dat investeringen in andere programma’s, zoals extra uitgaven aan onderhoud van kades en bruggen, óók kunnen zorgen voor een grotere organisatie aan de achterkant.

Het stelt VVD-raadslid Kune Burgers niet gerust, hij gaat schriftelijke vragen stellen. Burgers maakt zich zorgen om ‘al het geld’ dat wordt uitgegeven. “Als dat relatief veel hoger is dan bij andere gemeenten, dan wil ik weten waarom. Het is goed dat Van Buren onderzoek doet, maar eigenlijk schokkend dat we niet allang weten of onze uitgaven te verantwoorden zijn.”

Parkeerkosten

Overigens kan Amsterdam de extra uitgaven nu nog dragen, omdat het zo’n 370 miljoen euro meer eigen inkomsten heeft dan waar landelijk van uitgegaan wordt. Die komen met name binnen via parkeeropbrengsten, erfpacht en toeristenbelasting.

Omdat op termijn structurele tekorten verwacht worden, vormen deze eerste conclusies een onderdeel van meerdere onderzoeken die Van Buren wil doen om te zorgen dat Amsterdam in de toekomst financieel gezond blijft.

In het najaar kondigde Van Buren al aan nadrukkelijk te kijken naar alle bestaande gemeentelijke uitgaven. “Ik vind dat we te weinig achterom kijken; we zetten soms programma’s op waarvan we eigenlijk niet weten of ze effect hebben. Daar moeten we mee stoppen.”