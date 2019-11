Amsterdam gaat ‘onterechte’ bewoners rolstoelwoning verleiden te verhuizen

Beeld ANP

Dat meldt de gemeente donderdag op haar website.

Er zijn zo’n 1500 geregistreerde rolstoelwoningen in Amsterdam. Het gaat om woningen op de begane grond met steunbeugels in de badkamer of bijvoorbeeld een ingebouwde traplift. In 200 van dat soort huizen wonen mensen die geen gebruikmaken van de aanpassingen.

Het gaat dan bijvoorbeeld om familieleden van rolstoelafhankelijke mensen die zijn achtergebleven nadat de rolstoeler verhuisde of overleed. De gemeente gaat per direct die ‘onterechte’ bewoners opbellen en hen vragen te verhuizen, zodat de woning aan een iemand gegeven kan worden die rolstoelgebonden is.

Als de bewoner van zo’n huis wil meewerken aan een verhuizing worden zijn of haar gegevens gedeeld met de woningcorporatie, die op zoek gaat naar een vervangend huis.

Geen dwang

Een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens wil benadrukken dat niemand wordt gedwongen om te verhuizen. De gemeente wil mensen ‘verleiden’ om hun woning te verlaten door in samenwerking met de corporaties een ander huis te vinden en door hen een verhuisvergoeding aan te bieden.

Verder zet de gemeente in op het bouwen van nieuwe rolstoelwoningen om het tekort op te lossen. Daarover heeft de gemeente ook afspraken gemaakt met de corporaties, aldus de woordvoerder van Ivens. In de loop van volgend jaar wordt er meer bekend gemaakt over de nieuwbouwplannen.