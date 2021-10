Amsterdam gaat met coaches en tegoedbonnen energiearmoede te lijf

Beeld Getty Images

Er komen onder meer tegoedbonnen voor energiebesparende maatregelen. Ook gaat de stad in gesprek met woningcorporaties en energieleveranciers om betaalproblemen bij bewoners te voorkomen en coulance te bieden om schulden tegen te gaan. Om diezelfde reden komt er met deze partijen ook een crisisoverleg op de ambtswoning. De stad wil daarnaast lobbyen bij het Rijk om arme inwoners te ontzien en de woningvoorraad snel te verduurzamen.

Door de stijgende gasprijzen zijn er veel zorgen dat de energiearmoede in Nederland hard toeneemt, met toenemende spanning in de maatschappij als gevolg. Nu al gaat het om een half miljoen mensen die meer dan tien procent van hun inkomen besteden aan energie en dus onder het label ‘energiearm’ vallen. In delen van Noord, Nieuw-West en Zuidoost komt in Amsterdam de meeste energiearmoede voor.

De gemeente heeft vanaf november zo’n 43.000 waardebonnen beschikbaar (à 70 euro) voor burgers met een laag inkomen, onder meer te besteden aan tochtstrips, Ledlampen en radiatorfolio. De bonnen worden gericht aangeboden aan huurders in wijken met veel energiearmoede en bewoners van ontwikkelbuurten. Zij worden ook benaderd door partners zoals woningcorporaties en voedselbanken; wellicht ook via de Stadspas.

Energiecoaching

Tegelijkertijd zet de stad verder in op huis-aan-huisenergiecoaches. Deze coaches gaan in wijken met veel energiearmoede langs de deuren met gratis besparingsproducten. Doel is om in 2022 twaalfduizend Amsterdammers met een laag inkomen te helpen. De stad gaat ook meer energiecoaches werven voor een al lopend traject van Stichting !Woon.

Eerder bleek uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam dat energiecoaches alleen niet genoeg zijn om Amsterdammers te helpen tegen de exploderende gasrekening. ‘Hoewel energiecoaching niet dé oplossing is, biedt het voor lagere inkomens wel gemiddeld 100 euro besparing per jaar en door de hogere energieprijzen is het bespaareffect waarschijnlijk hoger,’ schrijven de wethouders.

Op de lange termijn wil de stad vooral de afhankelijkheid van inwoners van fossiele brandstoffen zoals gas verkleinen, door zoveel mogelijk woningen te verduurzamen. Daaronder vallen al lopende initiatieven, zoals afspraken met woningcorporaties om het energielabel van de woningvoorraad te verbeteren, of te plaatsen zonnepanelen op de daken van corporatiewoningen. Voor dat laatste project is 4 miljoen euro beschikbaar. Ook Verenging van Eigenaren (VvE’s) worden ondersteund bij verduurzamingsinitiatieven.

Warmtenet

In Zuidoost investeert de gemeente daarbij 41 miljoen euro om duizenden woningen te verduurzamen en aardgasvrij te maken. Het geld is afkomstig van het Rijk en de regelingen die eruit voortkomen zijn gericht op VvE’s en woningcorporaties.

De stijging van de aardgasprijs maakt volgens de wethouders ook de ontkoppeling van de gas- en warmteprijs ‘urgent’, omdat warmtenetten dan een aantrekkelijk alternatief worden. De gemeente heeft hiervoor onder meer afspraken gemaakt met Westpoort Warmtenet om een gematigd prijsbeleid te voeren, in plaats van de maximumtarieven die doorgevoerd mogen worden vanwege de stijgende aardgasprijs.