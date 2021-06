Amsterdam gaat met busjes de wijk in om vaccinatiegraad te verhogen

Beeld Maarten Brante

Vorige maand werd duidelijk dat Amsterdammers met een migratieachtergrond zich minder vaak laten vaccineren dan stadgenoten zonder zo’n achtergrond. Slechts 28 procent van de Amsterdammers met een Marokkaanse achtergrond wil zich laten inenten tegen het coronavirus. Onder Amsterdammers met een Nederlandse achtergrond is dat bijna 80 procent.

De geringere bereidheid geldt voor Marokkaanse Amsterdammers, maar ook voor Amsterdammers met een Surinaamse, Ghanese of Turkse achtergrond. Wethouder Simone Kukenheim (Zorg) wil daarom in juli of augustus met mobiele priklocaties de wijk in om de vaccinatiegraad te verhogen. “We willen dat mensen zich zonder afspraak kunnen melden om gevaccineerd te worden.”

Busjes waar mensen zich kunnen laten prikken moeten zichtbaar zijn in wijken als Nieuw-West en Zuidoost. Ook is het niet uitgesloten dat er mobiele priklocaties komen in kerken en moskeeën. Kukenheim zei hierover dat de gemeente de mensen niet via een foldertje en tafeltje zal bereiken, maar dat dit moet gebeuren via de ‘voorgangen’. Een imam kan een belangrijke rol spelen om moskeebezoekers te bereiken. Kukenheim: “We moeten niet zenden, maar een gesprek hierover voeren.”

Meters maken

Het is volgens de wethouder niet mogelijk om direct te beginnen met kleinschalige vaccinatie, omdat er niet voldoende capaciteit is. Daarom wordt in ieder geval de komende maand nog geprobeerd om zoveel mogelijk mensen te vaccineren in de bestaande vaccinatiecentra. Kukenheim: “We willen zoveel mogelijk mensen beschermen. We moeten eerst meters maken.” In grote vaccinatiecentra kunnen dagelijks 11.000 vaccins worden gezet, ten opzichte van ongeveer 100 in een busje.

Gericht prikken is niet de enige maatregel die Amsterdam neemt om de vaccinatiebereidheid onder Amsterdammers met een migratieachtergrond te verhogen. De grote vaccinatiecentra zijn bewust in Zuidoost en Nieuw-West geplaatst, aldus de wethouder, omdat Amsterdammers zich in deze delen van de stad vaak minder ver van huis begeven.

Er komen ook extra voorlichtingsbijeenkomsten en meertalige spreekuren bij de GGD om de vaccinatiegraad te verhogen. Daarnaast zal de Amsterdamse gezondheidsdienst ‘coronacolleges’ geven op middelbare scholen in kwetsbare wijken en bijeenkomsten organiseren in samenwerking met ‘buurtmoeders, moskeeën en kerken’. Verder wordt samenwerking gezocht met huisartsen en met ambassadeurs met een migratie-achtergrond, die zullen wijzen op de toegenomen bewegingsvrijheid na vaccinatie.

Duitsland

Amsterdam is niet de eerste stad die gericht gaat prikken. Duitsland heeft ook te maken met een lagere vaccinatiebereidheid onder mensen met een migratieachtergrond. In verschillende grote steden is het land daarom begonnen met het aanbieden van vaccinaties in wijken waar dit speelt.