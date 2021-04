Amsterdam gaat klimaatdoelen niet halen: CO2-reductie keldert naar 37 procent

De aankondiging van extra maatregelen komt als een koude douche nu er al verhitte discussies worden gevoerd over wijken die van het gas gaan, biomassa en de bouw van windmolens langs de stadsrand. Beeld Kim van Dam/Hollandse Hoogte

De klimaatambities voor 2025 en 2030 liggen nog mijlenver uit zicht, zo blijkt uit de jaarlijkse ‘klimaatrapportage’ die wethouder Van Doorninck aan de gemeenteraad heeft gestuurd. In 2030 wil het stadsbestuur uitkomen op 55 procent minder CO2 dan in 1990, maar volgens doorrekeningen van adviesbureau CE Delft is nog het meest waarschijnlijk dat Amsterdam uitkomt op een reductie van 37 procent. Vorig jaar stevende de stad nog af op 48 procent minder broeikasgassen in 2030.

Nog pijnlijker is de verwachting voor 2025. Voor dat jaar stelt het stadsbestuur een nieuw tussendoel van 5 procent minder CO2 dan in 1990. Maar volgens CE Delft koerst de stad in 2025 af op 3 procent méér CO2 dan in 1990.

De teleurstelling is des te groter omdat vorig jaar flinke stappen zijn gezet: de op steenkool gestookte Hemwegcentrale ging dicht en op Amsterdamse daken liggen inmiddels een half miljoen zonnepanelen, een groei van 70 procent in 2020. Vorig jaar was de Amsterdamse uitstoot van broeikasgassen 15 procent lager dan in 2017. Maar de voornaamste oorzaak van zoveel minder broeikasgassen is een waarschijnlijk eenmalige uitschieter: vanwege het coronavirus werden de economie en het verkeer deels lamgelegd.

Nauwelijks progressie

Dat de prognoses zoveel somberder uitvallen komt vooral door ontwikkelingen waar Amsterdam niets aan kan doen. CE Delft gaat uit van de elektriciteit die gemiddeld in heel Nederland uit het stopcontact komt en hoe die wordt opgewekt. Volgens bijgestelde verwachtingen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is er in 2030 minder groene stroom dan vorig jaar werd gedacht.

Het Amsterdamse beleid speelt wel degelijk een rol. Zo blijkt het aantal datacenters al voor 2030 snel te groeien, waar de piek in de bouw van deze grootgebruikers van elektriciteit pas later werd verwacht. Verder is het verwachte aantal woningen dat in 2030 van het aardgas is gehaald ver naar beneden bijgesteld van 186.000 naar 113.000. Reden is dat in de Nederlandse wijken waar dit als eerste wordt uitgeprobeerd, zoals de Van der Pekbuurt, nauwelijks progressie is geboekt. Ook weegt CE Delft mee dat afgelopen jaar bleek uit PBL-onderzoek dat de kosten voor huizenbezitters hoger uitvallen dan gedacht.

Het stadsbestuur komt tot de conclusie dat extra klimaatbeleid nodig is om het doel voor 2025 te halen. Daarvoor oppert wethouder Van Doorninck een lange rij mogelijkheden waaruit later dit jaar een keuze wordt gemaakt. Dan gaat het bijvoorbeeld om bedrijven van het aardgas halen, geothermie, isoleren van woningen en extra CO2-opslag in de haven. Daarbij valt meteen op dat het gaat om oplossingen die niet snel of makkelijk te realiseren zijn.

‘Heftige gesprekken’

Toch houdt Van Doorninck vast aan de klimaatdoelen voor 2025 en 2030. Vanuit de oppositie in de gemeenteraad kwam eerder de kritiek dat Amsterdam de lat hoger legt dan de rijksoverheid waar vooralsnog 49 procent minder broeikasgassen in 2030 het doel is. “Inmiddels gaat Europa ook uit van 55 procent. Dit is niet alleen iets van Amsterdam.” Daarom vraagt het stadsbestuur bij het nieuwe kabinet meer instrumenten om wijken van het gas te halen en verkeer te verduurzamen.

De aankondiging van extra maatregelen komt als een koude douche nu er al verhitte discussies worden gevoerd over wijken die van het gas gaan, biomassa en de bouw van windmolens langs de stadsrand. Vreest de wethouder niet voor het draagvlak van het klimaatbeleid? “Het zijn heftige gesprekken, maar die discussie is ook nodig om de klimaatneutrale stad te worden die wij willen zijn.”

Over de extra maatregelen om het doel van 2025 te halen wil ze daarom met Amsterdammers in gesprek. “Hoe doen we dit samen? Juist als het schuurt ontstaat er ruimte voor nieuwe en betere ideeën.”