Amsterdam gaat historische Weesper begraafplaats mee helpen opknappen

Begraafplaats Landscroon in Weesp. Beeld Birgit Bijl

De burgemeesters Barend Peelen en Jan van Achter liggen er begraven, maar ook enkele leden van de familie Van Houten van de cacao en de familie Geesink van de brandweerauto’s. De rijke historie van de stad Weesp wordt voor een deel bewaard op de oude begraafplaats Landscroon. De niet meer in gebruik zijnde doden­akker aan de Korte Muiderweg heeft de eervolle status van gemeentelijk monument, maar is dringend toe aan een opknapbeurt.

Dat gaat nu gebeuren, met de hulp van fusiepartner Amsterdam. Vooruitlopend op het samengaan in maart heeft de hoofdstedelijke dienst Monumenten en Archeologie een plan van aanpak geschreven voor de ­restauratie van de begraafplaats die in 1830 werd aangelegd op een landgoed langs de Vecht. Onderdeel van het plan is het herstellen van beschadigde of verzakte zerken en het terugdringen van de braamstruiken en ­andere planten die de oude graven overwoekeren.

Gemeentelijk monument

De opening van de begraafplaats ­Carspelhof in 1974 maakte dat er langzaam maar zeker een einde kwam aan het gebruik van Landscroon. Sinds de jaren negentig is er enkel nog een ­sporadische bijzetting. In 2020 kreeg de begraafplaats de erkenning als gemeentelijk monument. ‘Landscroon is de belangrijkste uiting van fune­raire cultuur binnen de gemeente,’ luidde het oordeel, een compliment dat haaks leek te staan op een lange periode van verwaarlozing.

Het verval is trouwens niet zonder charme. Landscroon moet dan ook vooral zijn huidige mysterieuze ­karakter behouden, staat in het plan. “Het is een oude begraafplaats met hier en daar wat vergane glorie. Dat draagt bij aan de romantische sfeer.” Dat laatste maakt de begraafplaats ook tot een populaire bestemming voor niet-­nabestaanden.

Nieuwe Ooster

De Historische Kring Weesp is opgetogen over de restauratie. “Het onderhoud is al jaren minimaal,” zegt voorzitter Cees Pfeiffer. “Dat was toch vooral een geldkwestie. Het beheer van een begraafplaats is duur. Een paar jaar geleden waren er plannen om er een crematorium neer te zetten. Wij hebben ervoor gestreden om de begraafplaats in oude staat te behouden. De status van gemeentelijk monument is een verzekering dat zulke plannen geen kans meer maken.”

De fusie met de hoofdstad wierp het afgelopen jaar haar schaduw vooruit met een forse verhoging van de ozb en de invoering van het betaald parkeren in de binnenstad. Maar over de restauratie van Landscroon zal niemand mopperen. Als de werkzaamheden van start gaan, wordt de begraafplaats formeel overgedragen aan de Nieuwe Ooster. “Daar zit heel veel deskundigheid,” zegt Pfeiffer. “En waarschijnlijk ook wat meer geld.”