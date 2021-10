Amsterdam gaat harder optreden tegen cannabisprullaria in toeristenwinkels

De verkoop van zogenaamde cannabislolly’s wordt aangepakt. Beeld ANP

Om het drugsimago van de Amsterdamse binnenstad te veranderen, gaat de gemeente streng handhaven op de massale verkoop van bijvoorbeeld zogenaamde wietkoekjes, cannabislolly’s en spacecakes die worden aangeboden door winkeliers in het centrum. Veel verkopers van de producten, die officieel worden beschouwd als souvenirs, zijn daarmee in strijd met het bestemmingsplan Winkeldiversiteit.

Vaak liggen de op toeristen gerichte producten prominent in de etalages uitgestald. Dat is Ilse Griek, lid van het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, ‘een doorn in het oog’. Want, zegt Griek, de producten zijn misleidend: ze bevatten namelijk geen verboden stoffen, maar promoten wél het gebruik van drugs. “Dat gaan we nu strenger aanpakken.”

Deze week worden zes zaken rondom de Dam en het Rembrandtplein aangesproken op het overtreden van de regels rondom de verkoop. Winkeliers die geen gehoor geven aan de eis van de gemeente, kunnen een dwangsom verwachten die kan oplopen tot duizenden euro’s, en uiteindelijk inbeslagneming van producten.

De gemeente laat weten dat de meeste winkeliers welwillend staan tegenover een aanpassing van hun aanbod. “Samen kan er ook gekeken worden naar een andere of zelfs compleet nieuwe invulling van de winkel,” laat een woordvoerder weten.

Vorig jaar had de Amsterdamse gemeenteraad een motie aangenomen die opriep een einde kan maken aan de verkoop van de cannabisprullaria.

Makkelijk

Voorheen verkochten alleen de reguliere souvenirwinkels zogenaamde cannabisproducten, vertelt Griek. “Maar steeds vaker zien we ze nu ook opduiken in de etalages van mini-supermarkten en winkels die zoetigheden zoals wafels verkopen.” Volgens de gemeente wordt op die manier de suggestie gewekt dat drugs net zo makkelijk te verkrijgen zouden zijn als donuts of ijsjes.

De nep-cannabisproducten zelf zijn niet illegaal. De gemeente onderzoekt wel of er nog andere mogelijkheden te zijn om de verkoop van deze producten tegen te gaan.