Amsterdam gaat eeuwige grafrust mogelijk maken

Dat schrijft wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid) aan de gemeenteraad. Zogeheten eeuwige grafrust bestaat momenteel nog niet in Amsterdam.

Bij eeuwige grafrust wordt een graf volgens de richtlijnen van de islam tot in de lengte van dagen verzorgd. Vorige week diende de moslimgemeenschap in Amsterdam een aanvraag in voor een islamitische begraafplaats met eeuwige grafrust.

Na gesprekken met diverse islamitische, christelijke en Joodse organisaties en de Koepel voor Natuurbegraven kwam naar voren dat het huidige begraafaanbod in Amsterdam niet aan de behoeften voldoet. Dierbaren kunnen niet worden begraven op de manier waarop de nabestaanden dat graag willen, schrijft de wethouder.

Reisbeperkingen

Vooral tijdens het begin van de coronacrisis was dat een probleem, omdat overledenen vanwege reisbeperkingen niet konden worden begraven in hun land van herkomst. Veel families weken uit naar de islamitische begraafplaats in Almere, maar die zei vorige week nog nauwelijks plek te hebben.

Voordat eeuwigdurend begraven mogelijk wordt, gaat de gemeente nog beraadslagen over de uitvoering ervan. Het plan is om het vanaf het eerste kwartaal van 2021 te realiseren.

De roep om eeuwige grafrust klinkt al langer. Een meerderheid van de gemeenteraad riep in april het college op om eeuwige grafrust mogelijk te maken op gemeentelijke begraafplaatsen. In reactie daarop zei de wethouder dat het op korte termijn niet zou lukken om dat mogelijk te maken.