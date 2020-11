Amsterdam gaat boa’s wél een bonus van 300 euro uitkeren

Handhaving rondt het wallengebied in Amsterdam. Beeld ANP

Wethouder Victor Everhardt van Financiën zegde de bonus woensdagavond toe, na vragen van Sofyan Mbarki (PvdA). “Hier gaan we voor zorgen,” aldus Everhardt. “De bonus is verdiend.” Dit gaat ongeveer 135.000 euro kosten.

Met deze bonus voor de buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) in Amsterdam, speelt de gemeente in op het ongenoegen dat de vakbonden vandaag uitten over het uitblijven van een bonus door het kabinet. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie kondigde eerder op woensdag aan dat alle politiemedewerkers in Nederland een coronabonus van 300 euro krijgen. Dit is een beloning voor hun inzet in deze zware tijden, ondank het tekort aan agenten. De bonus wordt in december uitgekeerd.

De vakbonden hebben inmiddels bij de minister aangekaart dat boa’s ook zo’n blijk van waardering verdienen. Ze zijn boos dat de handhavers geen bonus krijgen, terwijl zij ‘net zo vooraan staan in de frontlinie’, zei voorzitter Ruud Kuin van de vakbond voor boa’s.

Mbarki vroeg tijdens de behandeling van de gemeentebegroting of Amsterdam haar handhavers wel een bonus wil geven. Everhardt is hiertoe bereid, al weet hij nog niet waar de gemeente het benodigde geld vandaan gaat halen.