Amsterdam gaat 2400 huizen langs in zoektocht naar loden leidingen

Beeld Marc Driessen

De gemeente gaat samen met Stichting !Woon in eerste instantie langs 2400 woningen in twaalf woonblokken in Oost en Zuid. In deze blokken zijn in andere woningen al loden leidingen gevonden. De gemeente wil zo een actievere rol spelen bij het zoeken naar de leidingen. Nu wordt doorgaans pas actie ondernomen als individuele bewoners zelf aan de bel trekken. Maar de praktijk leert dat bewoners dikwijls niet op de hoogte zijn van de aanwezigheid van lood.

De gemeente is al langere tijd bezig de loden leidingen weg te halen, vanwege de gezondheidsrisico’s die die met zich meebrengen. Bewoners van huizen uit een bouwjaar voor 1960 hebben vorig jaar een brief op de mat gehad met informatie over loden leidingen. Desondanks zijn volgens wethouder Laurens Ivens (Wonen) veel mensen niet op de hoogte van de gezondheidsrisico’s die ze mogelijk lopen. ‘Met deze actie kunnen we een groot aantal mensen informatie en hulp bieden als wordt ontdekt dat ze loden leidingen in hun huis hebben,' aldus de wethouder in een persbericht over de nieuwe aanpak.

Vooral zwangere vrouwen en jonge kinderen tot en met zeven jaar moeten waakzaam zijn voor loden leidingen. Als jonge kinderen te veel lood binnenkrijgen, kan dit leiden tot leer- en gedragsproblemen en een lagere intelligentie.

De Stichting !Woon ondersteunt de bewoners van woningen waar lood is aangetroffen in het vervolgtraject. Amsterdam pleit samen met Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Eindhoven voor een verbod op loden leidingen.