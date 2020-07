Amsterdam gaat 2000 woningen voor ouderen bouwen

Wethouder Laurens Ivens. Beeld ANP

“Amsterdammers wonen vaak in ongeschikte huizen om oud in te worden,” zegt wethouder Laurens Ivens (Wonen en Bouwen).



Vroeger gingen mensen, als het thuis niet meer ging, naar het verzorgingshuis. Maar nu door overheidsbeleid mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen, moeten er woningen komen die écht geschikt zijn om heel oud in te worden, desnoods met 24-uurs zorg aan huis.

Als een woning geschikt is gemaakt om ouder in te worden, zal je minder snel aangewezen zijn op verpleeghuiszorg. Dat is nog een reden om in te zetten op geclusterde woningen, vindt Ivens. Want door vergrijzing en personeelstekorten dreigt een groot tekort aan verpleeghuisplekken. “Je kan het seniorenhofje nieuwe stijl noemen, of verzorgingshuis nieuwe stijl, ergens moet dat gat van die ontbrekende verzorgingshuizen worden opgevuld.”

Daarbij neemt het aantal 65-plussers in Amsterdam gigantisch toe. Waren dat er vorig jaar nog 108.000, naar verwachting loopt dat op tot 150.000 in 2030.

Helft sociale huur

Woensdag tekenen op initiatief van de wethouder een aantal woningcorporaties, ontwikkelaars, investeerders, beleggers, zorgpartijen en woongemeenschappen een intentieverklaring met het voornemen om de komende jaren 2000 ouderenwoningen te bouwen, waarvan de helft sociale huur. De gemeente heeft circa tien locaties op het oog en kijkt bij de gronduitgifte niet naar de hoogste bieding, maar naar het beste plan.

De clusterwoningen zijn bedoeld voor 55-plussers die al een woning in Amsterdam hebben. En daar zit een interessante bijvangst. Ivens: “Uit onderzoek weten wij dat 14 procent van de Amsterdamse ouderen graag wil verhuizen en dat 19 procent te groot woont. Dan bouw je dus een ouderenwoning, maar tegelijkertijd komt er een gezinswoning vrij. Winwin.”

Het gaat dus om de (vernieuw)bouw van complexen waarin zelfstandig wonende 55-plussers hun eigen appartement hebben. Dat is een jonge ondergrens, maar de hoop is dat vitale bewoners de kwetsbare medehuurders helpen. Ook wordt er gekeken of zo’n woongroep met een gemeenschappelijke ruimte ook een eigen identiteit kan krijgen, bijvoorbeeld met mensen met eenzelfde culturele achtergrond. “Voor een prettige oude dag is het toch echt wel fijn als je met mensen bij elkaar woont die een beetje hetzelfde in het leven staan.”

‘Vijf voor twaalf’

De ambitie wordt bekend gemaakt in de week dat zowel de belangenvereniging voor ouderen, ANBO, als de branchevereniging voor zorginstellingen Actiz, alarm slaan over het almaar groeiende tekort aan ouderenwoningen in het land. Ronald Schmidt, bestuurder van zorginstelling Cordaan en bestuurslid van Actiz, noemt het ‘vijf voor twaalf’.

Volgens hem is er veel gesproken over ambities en plannen om voor ouderen te bouwen, maar is daar in de praktijk weinig van terecht gekomen. Hij voorspelt dat Amsterdam uiteindelijk veel meer dan die 2000 woningen voor ouderen nodig heeft. Toch vindt hij het een hoopvol initiatief. “In het verleden zijn er ook wel eens aantallen van tienduizend genoemd en nul gerealiseerd. Dus als die 2000 woningen er nu wel echt komen, dan is dat een hele belangrijke stap. Maar realiseer je: daarmee is het probleem niet opgelost. Het risico is nu dat ouderen gedwongen worden de stad te verlaten als tachtigplusser. En dat zou ik wel heel triest vinden.”