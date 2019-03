Amsterdam gaat 12.000 zonnepanelen plaatsen

In totaal gaat de gemeente 12.000 zonnepanelen plaatsen, die jaarlijks ongeveer 1500 huishoudens van stroom moeten voorzien. Van de meeste zonnepanelen kunnen Amsterdammers zelf ook eigenaar worden.



Verschillende organisaties zullen zorgen voor de aanleg, financiering en beheer van de zonnepanelen. Zij zijn allemaal lid van Zoncoalitie, een onafhankelijk platform ter bevordering van zonne-energie.



900 panden

Wethouder Vastgoed Touria Meliani noemt de 12.000 zonnepanelen een mooi initiatief. "De gemeente bezit zo'n 900 panden in de stad en het is zonde om al die ruimte op het dak niet te gebruiken." Het project is mede het gevolg van een voorstel van coalitiepartners GroenLinks en D66.



Amsterdam heeft de ambitie om de CO2-uitstoot in 2030 met 55% terug te dringen. In 2050 is het streven zelfs 95%. Daarnaast moet de stad in 2040 aardgasvrij zijn. Om dit te bereiken is volgens de gemeente een omslag naar schone energie nodig. Op alle geschikte gemeentegebouwen komen daarom in de komende jaren zonnepanelen.