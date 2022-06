Amsterdam financiert omscholing om tekorten in de bouw en techniek tegen te gaan

Installatie van zonnepanelen op een dak. Beeld ANP

Van een isolatie-offensief en de installatie van zonnepanelen tot de bouw van 7500 woningen per jaar. Aan ambitie geen gebrek in de stad, maar er is wel één gigantisch praktisch probleem: waar haal je de mensen vandaan die de plannen moeten uitvoeren? Met een gratis omscholingstraject hoopt de gemeente Amsterdammers te verleiden tot een baan in de sector bouw en techniek.

De campagne Baan met Toekomst ging maandag van start en is een samenwerking tussen de gemeente en partijen als techniekopleider Tetrix, Bouwend Nederland en de FNV. Het is bittere noodzaak, aldus wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken). “Er staan ruim zevenduizend vacatures uit in deze sector en om- en bijscholen is vaak ontzettend moeilijk. Al is het maar vanwege het opleidingsgeld.”

Uit gesprekken met opleiders en bedrijven kwam naar voren dat omscholingstrajecten inderdaad vaak stuklopen op de financiering. Het duurt lang om aanspraak te maken op potjes om mensen te kunnen opleiden, waardoor tijd verloren gaat. “Terwijl de haast groot is,” zegt Groot Wassink.

‘Meer dan waard’

Daarom gaat de gemeente de opleidingskosten nu voorschieten uit de 4 miljoen euro die sowieso al klaarstond voor om- en bijscholing. In het eerste jaar kunnen daarmee minstens driehonderd mensen worden omgeschoold. Volgens Groot Wassink is het dat geld ‘meer dan waard’. Bovendien: “Als we de arbeidsmarkt niet fixen, kunnen we onze duurzaamheidsambities wel in de koeling zetten.”

De gemeente vermindert daarmee zowel het bedrijfsrisico als de financiële risico’s die komen kijken bij het aannemen van nieuwe werknemers. Groot Wassink ziet daar geen probleem in: “Bedrijven hebben het nu vaak zo druk met hun opdrachten, zeker omdat ze te weinig personeel hebben, dat ze het zicht op de lange termijn een beetje kwijtraken. Daar kunnen wij ze bij helpen.”

Daarnaast vraagt de gemeente werkgevers, opleiders en brancheorganisaties hun best te doen de financiering alsnog rond te krijgen. “Wij zetten nu de eerste stap, omdat budgetten regelen vaak tijd kost die we niet hebben. Als het niet lukt, staan wij garant,” aldus Groot Wassink. “Als het project enorm gaat lopen, ga ik er alles aan doen om meer geld vrij te maken.”

Iedereen welkom

Onder de radar is reeds een begin gemaakt met het project. Zo liet een kok zich al omscholen tot elektrotechnisch installateur, een communicatiespecialist volgde een opleiding tot elektromonteur en een salesmedewerker is nu leerling-timmerman.

De campagne Baan met Toekomst duurt tot en met 20 juni, maar ook daarna is aanmelden mogelijk. Een speciale website en posters door de stad moeten Amsterdammers bewust maken van de kansen die er liggen. Daarnaast worden meerdere oriëntatiedagen georganiseerd. Gemikt wordt vooral op omscholers die nu al werken, maar ‘iedereen is welkom’, aldus Groot Wassink. “Als je dit nu doet, heb je bijna gegarandeerd werk.”