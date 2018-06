Amsterdam Fashion Week verhuist naar Museumplein

De halfjaarlijkse modeweek verkast op initiatief van de nieuwe eigenaar, modestylist Danie Bles. "Het leek me heel interessant iets moderns neer te zetten tussen al die authentieke gebouwen." Sinds de start in 2004 ­waren de modeshows op het Westergasterrein.



Tijdens de vernieuwde modeweek zullen de collecties direct na de shows te koop zijn in een tijdelijke winkel, de AFW Department Store in de Jan Luijkenstraat 26. Daar komt ook een café in en er is kunst te zien.



Kaartjes

Bles schaft de kaartverkoop voor het evenement af. De modeshows tijdens Amsterdam Fashion Week zijn daardoor weer exclusief toegankelijk voor inkopers, modejournalisten en andere professionals.



De afgelopen jaren konden modeliefhebbers die niet in de business zitten toch bij de shows zijn door een kaartje te kopen. Niet heel chic, mopperden insiders: bij de exclusieve modeweken van Parijs, New York, Londen of Milaan zou zoiets ondenkbaar zijn.



Sponsorcontract

Danie Bles nam de modeweek vorig jaar over van Telegraaf Media Groep, die niet tevreden was met de opbrengst. Mercedes-Benz beëindigde eerder het sponsorcontract met de Amsterdam Fashion Week. Er is nog geen nieuwe hoofdsponsor bekend.



