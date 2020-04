Amsterdam Fashion Week gaat vooralsnog wél door

De Fashion Week vorig jaar. Beeld ANP Kippa

Opvallend: momenteel is het nieuws als een evenement doorgaat in plaats van gecanceld wordt. Maar Danie Bles, eigenaar van de Fashion Week, stelt vooralsnog dat de modellen in Amsterdam gewoon over de catwalk paraderen, zij het op een latere datum.

Zien de shows er dan hetzelfde uit als voorgaande jaren? Dat niet. “We gaan er niet van uit dat we met duizend of zelfs honderd mensen bij elkaar kunnen komen,” zegt Bles tegen het ANP. “We moeten niet op de zaken vooruitlopen, maar denken bijvoorbeeld aan mogelijkheden voor groepen van vijftig die alleen in kleine clubjes naar binnen mogen.”

Hoe de modeweek er precies uit zal zien, wordt in juni bekend. Dan verschijnt het programma. De week zal in het teken staan van Amsterdams en Nederlands modetalent, vertelt Bles. “Het is heel belangrijk dat wij alle lokale brands supporten, zeker in deze tijd waarin iedereen het ontzettend moeilijk heeft.”

Digitaal

In ieder geval wordt een deel van de Fashion Week digitaal georganiseerd. Maar dat idee staat volgens Bles los van het coronavirus. “Als we internationaal groter willen worden, moeten we ons ook grootser presenteren, dat kan digitaal perfect.”

Bijkomend voordeel: gasten hoeven niet te worden ingevlogen. “Dat is ook nog eens veel beter voor het milieu.”