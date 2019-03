Amsterdam Fashion Week dichter bij publiek

Het programma is donderdag alleen voor genodigden, maar vanaf vrijdag kan ook het publiek er terecht.



Dit keer is het Compagnietheater het toneel van het evenement. Zo zijn er op de begane grond wisselende exposities te vinden en is de bovenetage het decor voor modeshows van jonge talenten en gevestigde namen.



Danie Bles

Op het programma staan onder meer presentaties van Marlou Breuls, Sjaak Hullekes, Ninamounah en Maison the Faux. Ook tonen Stieglitz in samenwerking met Toral Shoes, Kimberley Jenneskens & Liesbeth Sterkenburg en Silvian Heach hun collecties.



De organisatie van het evenement is sinds vorig jaar in handen van mode-onderneemster Danie Bles, die de najaarseditie verplaatste van de Westergasfabriek naar het Museumplein.



