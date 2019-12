Amsterdam en Weesp: fusie in 2022

Amsterdam en Weesp zijn eruit: wat de colleges betreft kunnen de twee gemeenten in 2022 fuseren. Op de plaatsnaamborden blijft Weesp gewoon Weesp heten, met daaronder wel de toevoeging ‘gemeente Amsterdam’.

Dat blijkt uit de voordracht die het college woensdagmiddag naar de gemeenteraad heeft gestuurd. De raad komt begin volgend jaar nog aan het woord over de fusieplannen, maar de verwachting is dat er in Amsterdam geen bezwaren zullen zijn.

Weesp zal na de fusie niet worden toegevoegd aan het stadsdeel Zuidoost, zoals het plan was. In plaats daarvan kiezen de Weespers bij de verkiezingen van 2022 een bestuurscommissie. Mogelijk wordt Driemond nog toegevoegd aan dit stadsgebied, zoals het wordt genoemd.

De bestuurscommissie in Weesp krijgt een eigen budget en kan binnen de stedelijke kaders eigen afwegingen en keuzes maken. Uit haar midden kiest de commissie een dagelijks bestuur, dat samenwerkt met een van de Amsterdamse wethouders.

Proef

Het gaat om een proef. Na drie jaar wordt geëvalueerd of de opzet tegemoetkomt aan de wens van Weesp om nabijheid van bestuur te houden, een van de belangrijkste onderwerpen in de gesprekken tussen de fusiepartners.

De fusie tussen de steden is een zogenoemde lichte herindeling. Dat betekent dat Weesp wordt opgeheven en bij Amsterdam wordt gevoegd. Bij een reguliere herindeling worden de betrokken gemeenten opgedoekt om een nieuwe gemeente te vormen.