Amsterdam en San Francisco willen naar nul hiv-besmettingen

Supervisor Jeff Seehy van San Francisco en Eric van der Burg, wethouder Zorg in Amsterdam, hebben maandag afgesproken een volgende stap te zetten naar het hiv-vrij krijgen van hun steden.



In deze tijd waarin veel gereisd wordt kunnen de steden alleen hiv-vrij worden als andere wereldsteden ook het aantal hiv-besmettingen terugbrengen, stelt Van der Burg.



"Amsterdam en San Francisco doen het ontzettend goed in de strijd tegen hiv en aids," aldus de wethouder. "Wij hopen een voorbeeld te stellen voor anderen. Niet alleen San Francisco en Amsterdam moeten naar nul. We leven in een wereld waar elk land dichtbij is."



Het zogenoemde twinning-project moet uitkomst gaan bieden: steden die succesvol zijn in het terugbrengen van het aantal hiv-besmettingen gaan banden aan met steden die het minder goed doen op dat gebied.



Concreet houdt dat in dat de steden kennis uitwisselen en elkaar kunnen helpen.



Van 90 naar 100

De Californische stad en Amsterdam zijn al deelnemers van het Fast Track City netwerk, een wereldwijd partnerschap tussen steden met een hoog aantal hiv-infecties.



In 2014 zijn verschillende 90 procentdoelen gesteld voor 2030, zoals het gebruik van medicatie om het virus te onderdrukken door 90 procent van de mensen die besmet zijn.



De twee steden zijn optimistisch over deze doelstellingen en denken dat ze die al voor 2030 kunnen halen. Daarom was het tijd voor een volgende stap.



Op de Aidsconferentie in juli 2018 in Amsterdam worden de plannen verder uitgerold.



