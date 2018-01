Amsterdam een van de gemeentes die niet per mail bereikbaar is

Onnodig

Door het verdwijnen van mailcontact worden burgers min of meer verplicht een digitaal formulier in te vullen. Volgens Wij Verdienen Beter wordt in die formulieren naar onnodige en privacygevoelige informatie gevraagd.



Hierbij gaat het bijvoorbeeld om telefoonnummer, adres, geslacht of geboortedatum van de burger. Bij zeven gemeenten moet zelfs ingelogd worden met het burgerservicenummer of het account van DigiD.



Binnen 2 dagen

Dit geldt niet voor de gemeente Amsterdam. Wel wordt gevraagd naar onnodige informatie. Daarmee valt Amsterdam onder 72 procent van de gemeenten die dat doen.



Positief is de beantwoording van vragen van burgers. De gemeente Amsterdam geeft binnen twee dagen antwoord. Daarmee valt het onder de norm die sinds 2005 is gesteld.



Overheden moeten volgens die norm binnen twee werkdagen antwoorden op eenvoudige burgervragen. 59 gemeenten in Nederland halen deze norm niet.