Amsterdam één groot terras: ‘We werken aan een tropischweerscenario’

Amsterdamse horecaondernemers willen hun terrassen uitbreiden, zodat ze ondanks de coronamaatregelen toch open kunnen gaan. ‘Alle pleinen kunnen functioneren als terras, zelfs de Dam.'

In de zomer puilen de terrassen normaliter uit, maar dat zal dit jaar vanwege het coronavirus anders zijn. Of is er toch een mouw te passen aan de restricties van de anderhalvemetersamenleving? Burgemeester Halsema zei zondagavond in het televisieprogramma Op1 enthousiast te zijn over een plan van kroegbazen om rond de Nieuwmarkt om één groot terras te maken met een centrale bar. De opbrengst delen ze.

Amsterdam telt tal van dit soort pleinen die in theorie geschikt zijn voor een groot terras. Denk aan het Rembrandtplein, het Leidseplein en het Spui. Maar ook pleinen waar normaal geen terrassen zijn, kunnen zo worden ingericht, zoals de Dam en het Museumplein.

Vooralsnog is het stadsbestuur nog niet bezig met een concreet plan van aanpak. “Er is nu nog maar beperkte ruimte voor zulk soort plannen vanuit de noodverordening,” licht een woordvoerder toe. Wel zijn de gemeente en Amsterdamse ondernemers regelmatig met elkaar in gesprek over dit soort ideeën.

Litouwen In Litouwen heeft de burgemeester van hoofdstad Vilnius al toestemming gegeven voor een uitbreiding van de terrassen. De oude binnenstad kent - net als Amsterdam- veel kleine straatjes en horecagelegenheden, waarin mensen moeilijk 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Daarom mogen ondernemers tafeltjes zetten op straten en pleinen in de buurt. Het gaat vooralsnog om 18 pleinen en straten, waaronder het centrale Domplein. De burgemeester hoopt dat aantal uit te breiden gedurende de zomer.

Ondernemersverenigingen door de hele stad werken op dit moment aan plannen voor een uitbreiding van de horeca in de openbare ruimte. “We schrijven nu een zogenoemd tropischweerscenario,” vertelt Diana van Laar, secretaris van ondernemersvereniging BIZ Zeedijk en eigenaar van Café het Mandje op de Zeedijk. Het idee is dat de terrassen van café’s aan de Nieuwmarkt iets worden uitgebreid. De resterende ruimte op het plein kan worden ingericht door ondernemers met een bar of restaurant op de Zeedijk en andere omliggende straten. “Op de Zeedijk zelf kan namelijk helemaal niks. Het is daar veel te smal."

De uitbaters willen op die manier toch nog wat geld in het laatje krijgen. “We moeten iets doen om overeind te blijven,” zegt Van Laar. Naast de opbrengst delen de ondernemers ook de verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld wc’s, het protocol rond het gebruik van glazen en het opzetten van looproutes. Van Laar is optimistisch over het plan. “Je kan dit idee over de hele stad uitrollen. Alle pleinen kunnen functioneren als terras, zelfs de Dam.”

Bewoners

Ook voor de bewoners moeten de extra terrassen wat opleveren, met name in de binnenstad. “Het brengt het leven weer terug in de stad,” zegt Van Laar. “Bovendien willen we de terrassen vrij toegankelijk maken. Dus dat je niet verplicht bent wat bij ons te kopen, maar dat je ook je eigen blikje cola mee mag nemen." Nu er geen toeristen meer zijn, moet het centrum weer ‘teruggegeven’ worden aan de Amsterdammers, is de gedachte.

Die gedachte is ook meegenomen in de plannen van de ondernemingsvereniging van de Reguliersdwarsstraat. “Deze straat trekt normaal veel toeristen, maar die komen voorlopig niet meer,” zegt Eward Konings van BIZ Reguliersdwarsstraat. “Nu willen we naast het gebruikelijke LHBTQ publiek ook gezinnen gaan aantrekken.”

Volgens Konings is het relatief eenvoudig om de straat als groot terras te gebruiken. “De Reguliers is nu ook al bijna de hele dag voetgangersgebied.” Concrete plannen zijn er nog niet, maar er liggen veel ideeën op tafel. “Denk naast de extra terrassen aan karaoke voor kinderen bij de Duke of Tokyo, of een springkussen.”

In theorie kan ook het Museumplein deels worden gevuld met terrassen. Beeld ANP

Het is niet zomaar toegestaan om openbare ruimte te gebruiken voor het uitbaten van terrassen. Halsema drong zondagavond dan ook aan op ruimte van het kabinet om lokale oplossingen mogelijk te maken, zonder dat er eerst vergunningen moeten worden aangevraagd.

“Openbare ruimte is altijd een gevoelig onderwerp, maar tegen dit heilige huisje moet de politiek gezien de omstandigheden wel schoppen,” zegt Pim Evers van de Amsterdamse tak van Koninklijke Horeca Nederland. Hij is positief verrast dat de gemeente enthousiast is over de plannen voor de Nieuwmarkt. “Maar we moeten niet alleen denken aan pleinen. Er is op dit moment veel ruimte in de stad, ook gewoon op straat. Die ruimte moeten we slim inzetten zodat Amsterdammers ook weer eens de deur uit kunnen en een drankje kunnen drinken op het terras.”