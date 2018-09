Amsterdam dringt aan op wetgeving paardenwelzijn

In Amsterdam zou volgens de gemeente nog een manege zijn waar stands worden gebruikt. De paarden delen dan een stal met andere paarden en hebben daardoor weinig ruimte waardoor vrij bewegen moeilijk is.



Regelgeving

De gemeente Amsterdam vindt dat specifieke regelgeving ontbreekt in Nederland en hoopt dat het welzijn van de paarden op maneges meer prioriteit gaat krijgen. "Regelgeving en controle op naleving daarvan is noodzakelijk en is een taak van de rijksoverheid," laat de gemeente in een verklaring weten.



Er is momenteel een Gids voor Goede Praktijken ontwikkeld door de Sectorraad Paarden. Volgens de gemeente biedt deze gids onvoldoende houvast om het welzijn van de paarden op maneges te kunnen afdwingen.