Amsterdam dreigt met dwangsom voor datacenters die energie verspillen

Het Amerikaanse datacenterbedrijf Equinix. Beeld ANP

Volgens wethouder Marieke van Doorninck is afgelopen jaar geprobeerd met de sector tot een akkoord te komen om gefaseerd over te gaan op de verplichting. “Helaas is het niet gelukt,” aldus de wethouder. “Ik heb daarom de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verzocht te gaan handhaven op onnodige energieverspilling.” Ze wil samenwerken met de andere gemeenten en provincies, ‘zodat er sprake is van een gelijk speelveld in Nederland’.

Energiebesparing

In 2023 moeten alle datacenters in ons land servers in de spaarstand zetten als ze niet worden gebruikt. Dat moet leiden tot een energiebesparing van 10 tot 15 procent. De vertraging voor gebruikers is volgens de gemeente een miljoenste seconde.

Eerder werd eenzelfde soort overgangsakkoord gesloten bij het toepassen van niet-mechanische, zogenoemde vrije koeling door datacenters. Volgens de gemeente wilde de branchevereniging nu niet verder gaan dan een inspanningsverplichting, maar dat vindt Amsterdam onvoldoende.

Brancheorganisaties Dutch Data Center Association (DDA) en NLdigital laten desgevraagd weten dat de datacenters niet verantwoordelijk zijn voor de apparatuur van klanten. DDA noemt de controle symboolpolitiek, NLdigital zegt verrast te zijn door het besluit van de gemeente.

Dwangsom

De handhaving zal gelden voor de datacenters waar de verplichting nu al geldt. Dat zijn er volgens een woordvoerder rond de 25. Wie er niet aan voldoet, kan een dwangsom verwachten.

Klimaat- en energieminister Rob Jetten vindt het goed dat er intensiever wordt gehandhaafd. “Het is belangrijk dat de energiebesparingsplicht wordt nageleefd en dat geldt voor alle sectoren. Het kabinet reserveert de komende jaren extra budget voor een betere handhaving en we breiden de wet uit.”