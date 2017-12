Amsterdam door de ogen van de Sovjets uit de Koude Oorlog

De arceringen op de kaart suggereren dat ze vooral in de brandstofoverslag geïnteresseerd waren

Op de kaart die hij in bezit kreeg was luchthaven Schiphol van belang natuurlijk en ook het Westelijk Havengebied ontbreekt niet. "Het is een van de grootste benzinehavens ter wereld. De manier waarop de makers hun kaart hebben gearceerd suggereert dat zij vooral geïnteresseerd waren in de infrastructuur voor brandstofoverslag."



Maar aan de oostelijke zijde van het centrum zijn de keuzes van de Sovjets al discutabeler, onder meer door de grote waarde die wordt toegekend aan het Scheepvaartmuseum. Ook lijken de makers verkeerd te zitten bij het blokje dat zij markeerden tussen het Waterlooplein en de Nieuwe Amstelstraat.



In Russische tekens staat daar dat dit een arsenaal zou zijn. "In zekere zin klopt dit: het gebouw héét Arsenaal. De naam verwijst naar een verleden waarin het werd gebruikt voor de opslag van wapens, maar al sinds 1946 was het onderdeel van de Academie van Bouwkunst."



Verkeerd adres

Ook op het Museumplein zijn interessante observaties te doen, zegt Kloosterboer. Natuurlijk is het Amerikaanse consulaat hier gearceerd, zij het op een verkeerd adres. Net als de plek vanwaar KLM-bussen naar Schiphol in die jaren vertrokken.



Opvallend genoeg legden de Sovjets op het plein ook de nadruk op een gebouw op nummer 250, naast het Zuiderbad. De toelichting op de kaart vermeldt: 'Security service', wat kennelijk de suggestie wekte dat hier wellicht de Binnenlandse Veiligheidsdienst een geheime locatie had.



De realiteit is minder spannend, zegt Kloosterboer. Op dat adres zat namelijk een voorloper van het Nederlands Instituut voor Arbeids­omstandigheden, inmiddels opgegaan in TNO. "In het verleden heette dit het Veiligheidsinstituut. Bepaald geen gebouw met een strategisch belang dus."