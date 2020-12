Amsterdam doet voorstel ontslagen antiradicaliseringsambtenaar

Saadia Ait-Taleb komt aan bij de rechtbank in Amsterdam, in juni dit jaar. Beeld ANP

“Ik heb zelf een persoonlijke brief aan haar geschreven om mijn medeleven uit te drukken met het leed dat haar nadien is overkomen,” aldus Halsema.

De voormalig antiradicaliseringsambtenaar werd in juli door de rechtbank in Amsterdam vrijgesproken van het vervalsen van facturen. Naast de strafzaak oordeelde de rechtbank in 2019 al in de procedure over het strafontslag. Daarin werd de gemeente in het gelijk gesteld.

Halsema zei te hopen dat het voorstel en de brief op korte termijn leiden tot een overeenkomst, ook gezien het feit dat het hoger beroep dat Ait-Taleb had aangespannen tegen haar ontslag is uitgesteld op verzoek van haar advocaat.

Team radicalisering

Ait-Taleb, die bij de gemeente Amsterdam werkte als programmamanager voor het team radicalisering en polarisatie, kreeg in de zomer van 2017 strafontslag. Dat volgde op vermoedens van belangenverstrengeling omdat zij volgens de gemeente een relatie had met Said J., aan wie zij diverse opdrachten gunde.

Halsema zei verder dat ze zich er altijd bewust van is geweest dat de zaak heeft geleid tot grote gevoelens van onveiligheid bij medewerkers van de gemeente. “Overigens gevoelens van onveiligheid aan beide kanten: mensen die vonden dat mevrouw Ait-Taleb onrechtvaardig werd behandeld en mensen die juist het tegengestelde vonden. Wat ik altijd heb gevonden en nog vind, is dat er nooit een herhaling mag zijn van een dergelijke zaak en dat ik koste wat kost wil voorkomen dat ambtenaren op een publieke manier ge-out worden, met vrij gruwelijke gevolgen voor hun persoonlijke omstandigheden.”

Ook zei ze dat ze een gesprek heeft gevoerd met ambtenaren met een Marokkaanse achtergrond die onlangs in een brief aangaven zich niet veilig te voelen op hun werk. Volgens haar wordt gewerkt aan herstel van vertrouwen. “Wij willen een veilig werkklimaat voor iedereen.”