Amsterdam doet het economisch goed, maar lang niet iedereen wordt daar gelukkig van

Bij brede welvaart speelt veel meer dan alleen economische voorspoed en inkomens. Ook minder tastbare zaken als levensgeluk, vertrouwen in anderen, woongenot en sociale cohesie spelen een rol, naast zaken als veiligheid, economie en milieu.

De kaart van Nederland ziet er dan plots heel anders uit. Waar Groot-Amsterdam (de stad inclusief Waterland, Amstelland en de Meerlanden) in Nederland economisch gezien vaandeldrager is, behoort de regio qua brede welvaart juist tot de achterblijvers. Maar volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek onderscheidt de hoofdstedelijke regio zich wel, doordat de uitslagen vaak wijd uiteenlopen met zowel veel gunstige als veel ongunstige aspecten van brede welvaart.

Utrecht, Noord-Drenthe, het noordelijk deel van Overijssel en het oostelijk deel van Brabant scoren het best als het om de hele optelsom van brede welvaart gaat. Naast Amsterdam en omgeving scoren ook Zeeuws-Vlaanderen, het noorden van Friesland en Groningen, Zuid-Limburg, Rotterdam en Den Haag relatief slecht.

Net als in andere stedelijke gebieden staan in Groot-Amsterdam vooral zaken als milieu, woongenot en veiligheid onder druk, zeker vergeleken met plattelandsregio’s waar het dan weer vaak economisch minder voorspoedig gaat.

Welzijn

Amsterdam scoort, met de regio Rijnmond, Den Haag en Groningen, vooral slecht op het gebied van welzijn. Gemiddeld genomen hebben stedelingen een minder goede gezondheid, een lager doorsnee besteedbaar inkomen, een minder veilige en minder schone leefomgeving en is er minder sociale cohesie. Daar staan voordelen tegenover zoals een hoger opleidingsniveau, kleinere afstand tot voorzieningen en minder overgewicht.

Waar de economie van Groot–Amsterdam de meeste economische waarde aan Nederland toevoegt, is het gemiddelde inkomen per huishouden er relatief laag. Plattelandsgemeenten bieden een relatief schone en veilige leefomgeving, met meer natuur en minder emissie van fijnstof. De inwoners van die gemeenten ervaren hun gezondheid als beter en de levensverwachting van vrouwen is er hoger dan in steden. Wel zijn voorzieningen, zoals scholen, ziekenhuizen of winkels, meestal verder weg.

Regio’s met een hoge score voor ‘welzijn’ liggen vooral in het noorden van het land. Qua gezondheid is de brede welvaart in het Noorden ook beter dan het Zuiden. Flevoland scoort opvallend goed qua ‘woongenot’. De Randstad en de provincie Noord-Brabant zijn het meest welvarend.

In het noorden van Nederland wordt de kwaliteit van de samenleving hoger ingeschat dan in Zuid-Nederland, Flevoland en Oost-Groningen uitgezonderd. De kwaliteit van het milieu wordt het best gewaardeerd in delen van Brabant en Noord-Limburg.