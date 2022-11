Amsterdam dempt inflatie voor ontwikkelaars om woningbouw op gang te houden

Om aantrekkelijk te blijven voor projectontwikkelaars heeft de gemeente Amsterdam besloten de te betalen inflatie op grondprijzen te maximeren op 5 procent. Daarmee moet voorkomen worden dat woningbouwprojecten vanwege te hoge kosten niet meer doorgaan.

Volgens wethouder Van Dantzig (Grondzaken) is het een noodzakelijke stap om het streven van 7500 nieuwe woningen per jaar in zicht te houden. 67 woningbouwprojecten, waar in totaal zo’n 10.000 woningen aan verbonden zijn, komen in aanmerking voor de maatregel.

Alleen projecten vanaf 1 januari 2020, waarvan het erfpachtcontract nog niet is ingegaan, krijgen het voordeel. Ook nieuwe projecten die volgend jaar worden opgestart zullen onder het inflatieplafond vallen.

30 miljoen euro

Het CBS becijferde deze maand de consumentenprijsindex (CPI) op 11,2 procent. De gemeente maximeert de inflatie nu op 5. Bij de huidige 67 projecten scheelt het zo’n 30 miljoen euro, een bedrag dat zal oplopen bij elk nieuw project dat volgend jaar begint.

Dat de gemeente een deel van de inflatie nu voor eigen rekening neemt, betekent overigens niet dat het de begroting van de gemeente direct drukt. Het betekent wel dat er minder opbrengsten binnenkomen in het zogenoemde vereveningsfonds. Daar worden grondopbrengsten in gestort om vervolgens te gebruiken voor investeringen in woningbouw in de stad.

Het inflatievoordeel loopt tot 1 januari 2024. De hoop van Van Dantzig is dat dan de inflatie enigszins genormaliseerd is, maar er in de tussentijd geen vertraging wordt opgelopen.

Daadwerkelijke bouw

In de periode tussen het sluiten van een overeenkomst en de daadwerkelijke bouw van woningen zit vaak een paar jaar. Projectontwikkelaars dreigden volgens de gemeente zich in deze tussenperiode terug te trekken doordat de inflatie zoveel hoger is dan toen de overeenkomst werd aangegaan.

Bouwprojecten die al van start zijn gegaan komen niet in aanmerking en moeten wél het volle pond aan inflatie betalen. Volgens de gemeente is daarvoor gekozen omdat zij de afgelopen jaren hebben geprofiteerd van juist een lage inflatie.

Woningbouw loopt de afgelopen tijd aan alle kanten tegen problemen aan, van hoge bouwkosten tot personeelstekorten. Eerder kondigde de wethouder al aan voor woningbouwprojecten te willen kijken hoe deze rendabeler kunnen zijn, bijvoorbeeld door bovenwettelijke eisen rond duurzaamheid los te laten.