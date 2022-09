Amsterdam CS opnieuw jaren op de schop, hinder voor reizigers en omwonenden

Terwijl het werk aan Amsterdam CS en het voorplein bijna is afgerond, wordt alweer begonnen met het volgende enorme project: het spoor op en rond het station gaat de komende tien jaar op de schop. Dienstregelingen worden aangepast en reizigers en omwonenden zullen hinder ondervinden.

De ingrijpende werkzaamheden op en rond CS zijn het gevolg van de verwachte toename van het treinverkeer. Volgens prognoses van het ministerie zal het aantal treinreizigers de komende jaren met 30 procent toenemen. Goederenvervoer per spoor zal zelfs met 50 procent groeien.

Het startsein voor de omvangrijke verbouwingen werd maandagmiddag geven door staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur). Het wordt een heidens karwei. “We hebben een van de meest intensief gebruikte en complexe spoornetwerken in de wereld. Nu heeft het station nog 200.000 dagelijkse reizigers, dat zijn er in 2030 waarschijnlijk wel 275.000. Rondom het Centraal Station is het letterlijk passen en meten om onze ambities waar te maken.”

Mobiliteitsbehoefte

Projectleider Luuk van Hengstum van ProRail zegt zich te kunnen voorstellen dat mensen het gevoel krijgen dat de werkzaamheden op en rond het station nooit worden afgerond. “Het klopt dat er verschillende projecten spelen. Als het ene project is afgerond, begint het volgende.”

Er verandert steeds van alles, zegt Van Hengstum. “Het land wordt steeds drukker, de mobiliteitsbehoefte groeit onverminderd door. We hebben straks meer treinen, meer reizigers, meer goederenvervoer. Dat moet wel allemaal passen. Het is dus work in progress.”

Groot probleem

Volgens ProRailbestuurder Mirjam van Velthuizen functioneert CS prima, maar soms gaat het maar net goed. “Ik was onlangs op het station tijdens de Formule 1 in Zandvoort. Dat ging goed, maar ik dacht: als er maar íets fout gaat, dan hebben we een groot probleem en loopt alles vast.”

Van Velthuizen stelt dat er op en rond het station stevig gaat worden uitgebreid. “In de lengte, de breedte en de hoogte. De perrons worden verlengd, bij de Dijksgracht brengen we het spoor omhoog zodat kruisende treinen eenvoudig kunnen passeren en perrons worden ook breder.” Daartoe wordt er middenin het station een derde spoor, waarop stilstaande treinen kunnen passeren, weggehaald. Van Hengstum: “Dat spoor hebben we eigenlijk niet echt nodig.”

9000 fietsplekken

Ook wil ProRail voorzien in de behoefte voor fietsers om hun vervoermiddel zo dicht als mogelijk bij de sporen te kunnen parkeren. Aan de oostelijke zijde van het station komt er onder de perrons een fietsenstalling met ruimte voor ten minste 9000 fietsen.

De Amsterdamse verkeerswethouder Melanie van der Horst is zeer in haar nopjes met de start van de werkzaamheden, waarover al meer dan tien jaar wordt gesproken. Het is hard nodig. “CS wordt in oude luister hersteld. Het is belangrijk voor ons dat het station weer een echte toegangspoort tot de stad wordt. Goed ov helpt ons het auto- en vliegverkeer terug te dringen en daar wordt het station nu op aangepast.”

Overlast omwonenden

Met ProRail wordt gekeken naar het belang van de omwonenden van het spoor. Bewoners maken zich zorgen over sterk toenemend treinlawaai en zijn al naar de Raad van State gestapt. Volgens wethouder Van der Horst wordt door de gemeente gesproken met de spoorbeheerder over het verminderen van geluidsoverlast.

De nu nog smalle oosttunnel wordt ook verbreed. In de tunnel komt bovendien ruimte voor winkels. Vijf spoorbruggen ten oosten van het station worden geheel vervangen. De verbouwing begint met de verhoging van het spoor ter hoogte van de Dijksgracht en zal ten minste duren tot 2030. Maar tijdens de bijeenkomst gisteren werd ook gesproken over een nog langere bouwperiode. Staatsecretaris Heinen: “Ik kijk ernaar uit om over tien jaar in Amsterdam op de trein te stappen.”