Amsterdam creëert deze winter vierhonderd opvangplekken voor daklozen

Een noodopvanglocatie. Beeld RAMON VAN FLYMEN/ANP

In de stad leven duizenden daklozen en de groep is almaar groeiend. Wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang) zei vorige week dat alle seinen op rood staan en dat de huidige inflatiecrisis het dakloosheidsprobleem in de stad nog verder zal doen verergeren. Hij vroeg aan het kabinet om in te grijpen en te helpen in de aanpak.

Amsterdam zal zelf nu ook een stap nemen: tussen 1 december en 1 april worden door de hele stad vierhonderd opvangplekken gecreëerd. De opvang krijgt in tegenstelling tot voorgaande jaren een structureler karakter voor een grotere groep: niet meer ad hoc als de temperatuur buiten het vriespunt bereikt, maar elke nacht moeten er bedden beschikbaar zijn.

De opvanglocaties zijn verspreid over de stad. Een nieuwe locatie is die op de Nieuwe Looiersstraat in het Centrum, geschikt voor 85 mensen. Andere panden zijn eerder gebruikt, zoals de 24-uursopvanglocatie op de Transformatorweg in Nieuw-West (200 bedden) of inloophuizen van de Regenboog Groep. De gemeente is ook nog op zoek naar een locatie voor de laatste 50 plekken.

Pleister op de wond

De opvang is een flinke upgrade ten opzichte van 2019, het jaar voor de coronacrisis en daardoor vergelijkbaar met deze winter. De gemeente besteedde destijds 1,7 miljoen euro aan de winteropvang, terwijl het deze keer 5,1 miljoen euro vrijmaakt. Bovendien zijn deze winter aanzienlijk meer bedden beschikbaar: sinds 2019 zijn er 104 bedden permanent beschikbaar, maar dit wordt dus vervierdubbeld.

Met vierhonderd plekken zal de gemeente een grotere groep bereiken, maar wethouder Groot Wassink erkent dat het niet meer is dan een pleister op een wond. In Amsterdam zijn zeker tweeduizend mensen dakloos: zij staan op een wachtlijst voor opvanglocaties. Daarnaast is er een grote groep economisch daklozen, circa twee- tot drieduizend mensen, die de gemeente minder goed in beeld heeft. Dat zijn mensen die door bijvoorbeeld een echtscheiding geen woning meer hebben, maar die wel financieel zelfredzaam zijn.

Ze doen minder vaak beroep op hulpverlening en overnachten vaak bij vrienden of kennissen, in hotels en hostels, hun auto of op de straat. De gemeente wil al langer deze groep helpen, zodat ze niet verder afglijden. “Dakloosheid is in essentie een woonprobleem,” zegt Groot Wassink. “Omdat we grote zorgen hebben over de toename van daklozen, moeten we de hele opvangsystematiek onder de loep nemen. Voor de zomer hoop ik hiermee naar de raad te gaan.”

Winterkouderegeling

Bij de opvanglocaties worden instanties als het Leger des Heils, HVO-Querido en de Regenboog Groep ingevlogen. Ze brengen mensen, onder wie economisch daklozen, in contact met de juiste hulpverlening in de hoop dat ze na 1 april geen opvang meer nodig hebben. Daarnaast bieden ze repatriëring aan, bijvoorbeeld door mensen uit Oost-Europa een terugreis aan te bieden naar hun land van herkomst. Voor deze groep zal de opvang ook toegankelijker zijn dan nu het geval is.

Mochten de vierhonderd plekken te weinig zijn, gaat de gemeente alsnog over op de zogenoemde winterkouderegeling. Mensen worden dan bijvoorbeeld opgevangen in sportzalen. Een mobiel team van HVO-Querido zal actief de straat op gaan om deze mensen op te zoeken en te helpen.

Met deze maatregel voldoet het nieuwe college aan een wens uit het coalitieakkoord. Daarin staat dat ‘in principe’ niemand op straat slaapt en dat de gemeente ook in de wintermaanden een ‘brede groep mensen’ wil helpen. Het is nog niet duidelijk of de maatregel ook in de winter van 2023-2024 zal gelden. In Den Haag wordt vergelijkbare opvang gerealiseerd, terwijl Rotterdam en Utrecht dit nog onderzoeken.