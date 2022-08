Amsterdam City Swim haalt ruim 1,1 miljoen euro op voor onderzoek naar ALS

City Swim Amsterdam 2022. Beeld Tom Elst

Naast de zwemmers waren ook meer dan duizend toeschouwers, zestig patiënten en driehonderd vrijwilligers aanwezig. De deelnemers zwommen een parcours van 2,1 kilometer, van de Keizersgracht naar het Marineterrein. Junioren (10-15 jaar) begonnen bij het Scheepvaartmuseum en zwommen een route van 700 meter.

Ook een tiental ALS-patiënten zwom mee – sommigen lieten zich in een boot of kano voorttrekken door hun dierbaren. Ook diverse bekende Nederlanders waren in de grachten te vinden. Onder anderen Beau van Erven Dorens, Thomas Acda en René Froger namen deel aan het evenement.

Na afloop werd een cheque met het opgehaalde bedrag overhandigd aan Gorrit-Jan Blonk, directeur van ALS Nederland. “Na twee frustrerende jaren waarin we ons niet konden inzetten voor de mensen waar het zo hard voor nodig is, was het vandaag eindelijk zover. Met zoveel mensen, zoveel energie en zoveel glimlachen. En natuurlijk ook her en der een traan. Met als resultaat deze unieke opbrengst om de ziekte ALS, waar dan ook in de wereld, op te lossen.” Een genezende behandeling voor ALS is er vooralsnog niet.

