Amsterdam Cheese Company vecht sluiting nogmaals aan

Bij de Raad van State hoopt Quirijn Kolff woensdag de naderende sluiting van zijn winkel op het Damrak te voorkomen.



Sinds 6 oktober vorig jaar geldt een gemeentelijk verbod tegen de opening van nieuwe winkels die zich specifiek op toeristen richten, zoals nutella-, kaas- en wafelwinkels.



Op 1 november opende Amsterdam Cheese Company een vijfde vestiging op het Damrak, bijna een maand nadat het verbod van de gemeente op nieuwe toeristenwinkels was ingegaan. Maar volgens Kolff was het huurcontract al gesloten voordat het verbod van kracht werd - en zou zijn winkel daarom gewoon nog mogen bestaan.



Eenzijdig aanbod

Kolff ging al eerder naar de bestuursrechter, maar die stelde de gemeente in het gelijk. Volgens die rechter werd de winkel pas aangepast na 6 oktober, en zou daarom wel degelijk dicht moeten.



De rechters wees op slogans als 'Our cheeses are ready to fly', forse prijzen en een eenzijdig aanbod dat voornamelijk buitenlandse klanten zou moeten trekken.



Volgens de rechter moet Kolff in het bewuste pand een winkel beginnen die niet op toeristen gericht is. Schade wordt daarom niet vergoed.