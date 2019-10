Amsterdam Centraal Station viert 130ste verjaardag

Het Centraal Station in 1890. Beeld Stadsarchief

Ook zijn er gratis rondleidingen door de Koninklijke wachtkamer, waar vroeger koetsen met koninklijk bezoek het station in- en uitreden. Verder kunnen mensen treinkaartjes voor de eerste klas winnen als ze een verjaardagslied spelen op de piano in de stationshal.

Het monumentale stationsgebouw is sinds 15 oktober 1889 in gebruik, nadat twintig jaar eerder de opdracht werd gegeven voor de bouw. De locatie was aanvankelijk omstreden. De gemeenteraad zag het station het liefst aan het Leidseplein, achter de Leidsepoort. Maar de rijksingenieur was voor een station aan de noordkant van de stad, aan het IJ. Dat werd het uiteindelijk.

Pierre Cuypers

Architect Pierre Cuypers - ook bekend van het Rijksmuseum - maakte het ontwerp, samen met A.L. van Gendt. Er werd een kunstmatig eiland in het IJ voor aangelegd. Vooral de aanleg van de fundering was problematisch; bijna 9000 palen werden geheid om de bouwwerken een stevig fundament te geven.

Aan de westkant lag Willemspoort, het eindstation van de lijn naar Haarlem. Aan de oostkant lag het station Weesperpoort, eindstation van de Rijnspoorweg (Utrecht – Arnhem – Keulen).

Overzicht van het centrum vanaf de Adam Toren in Amsterdam. Op de voorgrond het Centraal Station. Beeld ANP

Werkzaamheden

De afgelopen jaren is er flink gewerkt aan het station. Zo werd de Noord-Zuidlijn aangelegd, heeft de IJ-zijde een nieuw busplatform en entree gekregen, kwam er een fiets- en voetgangerstunnel onder het station door en zijn de taxi’s verplaatst.

Inmiddels komen er op een gemiddelde werkdag ruim 250.000 mensen voorbij op Amsterdam CS. Onlangs werd het station nog verkozen tot het vierde mooiste van Nederland.

Overigens reden er wel al langer treinen in Nederland. De eerste vertrok 180 jaar geleden, op 20 september 1839, vanuit Amsterdam richting Haarlem.

Luchtopname van het Centraal Station in 1981. Beeld ANP

Een luchtfoto van de treinen bij Station Amsterdam Centraal in 2013. Beeld ANP

Een luchtfoto van de voorkant van het Station Amsterdam Centraal in 2013. Beeld ANP