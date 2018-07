Amsterdam brengt groep ernstig verwarde mensen in kaart

AMC handelde niet juist bij casus met Philip O. Maar het starre systeem knelt Jan Drapers

Het AMC wilde O. overplaatsen naar Inforsa, maar dat lukte niet. Tijdens een onbegeleid verlof van het AMC stak O. vorig jaar in een willekeurige daad van agressie metroreiziger Joost Wolters dood, waarvoor O. inmiddels celstraf en tbs heeft gekregen.



"Wij kunnen vanwege het medische beroepsgeheim geen mededelingen doen over individuen, maar in algemene zin is het juist dat wij niet alle patiënten uit de reguliere psychiatrie kunnen overnemen," zegt Melina Rakic, psychiater en directeur behandelzaken van Inforsa.



Inforsa heeft 139 plekken. Hoe vaak Rakic 'nee' zegt tegen reguliere instellingen die een patiënt kwijt willen bij Inforsa houdt ze niet bij.



Inforsa plaatst psychiatrische patiënten in de forensische kliniek als de rechter daartoe opdracht geeft. Het ministerie van Veiligheid en Justitie betaalt voor zo'n gedwongen behandeling.



Inforsa heeft echter ook een beperkt aantal plekken voor psychiatrische patiënten die te gevaarlijk zijn voor de reguliere zorg. Zij moeten uit andere potjes worden gefinancierd: door zorgverzekeraars en de Wet Langdurige Zorg, onder meer.



Dat is lastiger. "Er zit een weeffout in het systeem, vind ik," zegt Rakic. "De problematiek van een patiënt zou moeten bepalen of we hem in Inforsa kunnen plaatsen, niet diens justitiële of financiële titel." Rakic en Wesselius willen die situatie wijzigen.



Verkokering

De financiële verkokering van het systeem is fnuikend. Als gevaarlijke patiënten eenmaal in het kanaal van de reguliere psychiatrie zitten, zijn ze nauwelijks over te plaatsen naar het kanaal van de forensische psychiatrie. Bij het AMC hekelen ze die situatie.