Amsterdam bouwt weer meer, na jaren van dalingen

Beeld ANP

Dat schrijft wethouder Jakob Wedemeijer (wonen) in een brief aan de gemeenteraad. Voor het eerst in deze coalitieperiode wordt de dalende trend van de woningbouwcijfers omgebogen en is de ambitie van 7500 nieuwe woningen per jaar (ongeveer) gehaald.

Opvallend is dat het zwaartepunt van de woningbouwproductie nu eens niet bij het sociale segment (1792 stuks) of in de vrije sector (1190 stuks) ligt, maar in het middenhuursegment. Dit zijn appartementen met een huur tussen de 700 en 1040 euro per maand. In 2021 werden 2717 van deze woningen in aanbouw genomen, een record.

Meer nieuwe middelhuur dan sociale woningbouw

Dat is ook nodig, omdat er onder huishoudens met een modaal inkomen, die te veel verdienen voor een sociale huurwoning maar te weinig voor een Amsterdams koophuis, veel vraag is naar deze categorie woningen. Momenteel heeft zo’n 7 procent van de Amsterdamse woningen een beschermde huur van tussen de 730 en 1041 euro, terwijl de bevolkingsgroep met een middeninkomen met 18 procent veel groter is. Het is ook voor het eerst dat er meer middenhuur wordt gebouwd ten opzichte van sociale woningen. De corporaties kunnen hun belofte om in 2021 zeker 2500 nieuwe sociale huur te realiseren zoals verwacht niet nakomen, dit getal stokt op 1449.

“In historisch perspectief is er nog steeds sprake van een bloeiperiode, ondanks de coronapandemie, de toenemende schaarste aan personeel en stijgende bouwkosten,” zegt wethouder Wedemeijer.

De meevallende woningbouwcijfers zijn een opsteker voor de wethouder en de coalitiepartijen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Sinds 2018, de start van de coalitieperiode en piekjaar met bijna 9000 nieuwe woningen, daalde het aantal huizen dat in aanbouw werd genomen elk jaar verder tot krap 5500 vorig jaar. Die daling lijkt nu gekeerd.