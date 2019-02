Amsterdam bouwt nog 10.500 studentenwoningen

Ondanks de bouw van ruim 10.000 studenten- en jongerenwoningen in de afgelopen vier jaar kunnen nog steeds veel jongeren niet terecht in Amsterdam, vanwege de schaarste op de woningmarkt en de hoge prijzen. Daarom heeft het college besloten er nog eens 10.500 woningen bij te laten bouwen. Het gaat om tijdelijke en permanente woningen, zelfstandige en met gedeelde voorzieningen.



Wethouder Laurens Ivens (Bouwen en Wonen) noemt het hard nodig. "Jongeren zijn nu steeds vaker gedwongen om thuis te blijven wonen of lang naar een betaalbare woning te zoeken, terwijl ze juist tijd moeten hebben om hun leven in Amsterdam op te bouwen." Ook vindt de wethouder het belangrijk dat de stad jongeren en studenten beschermt tegen huisjesmelkers "die van hun woningnood gebruik maken".



Waar de gemeente de grondeigenaar is, wordt ingezet op een maximale huurprijs van 424 euro per maand voor 18- tot 23-jarigen en 607 euro per maand voor 23- tot 28-jarigen.



