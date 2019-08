Amsterdam boos over vertrekpremie financieel directeur AEB

Beeld ANP

Wethouder Udo Kock (gemeentelijke deelnemingen) is verontwaardigd dat de CFO van AEB, Derk Kappelle, geld meekrijgt aan het einde van zijn dienstverband, dat dit weekend werd aangekondigd. ‘Hoewel de aangepaste vertrekregeling binnen de kaders past, keurt het college het maken van deze afspraak af,’ schrijft Kock dinsdag aan de gemeenteraad.

Hoe hoog de vertrekregeling is die Kappelle meekrijgt wordt niet bekendgemaakt. In 2017 verdiende Kappelle een jaarsalaris van 191.000 euro. Bestuurders van AEB worden volgens de WNT-norm betaald, de wet die inkomens in de publieke sector begrenst. Dit jaar is de WNT-norm vastgesteld op maximaal 194.000 euro, met een maximale ontslagvergoeding van 75.000 euro.

Het bedrag dat Kappelle meekrijgt zou binnen de WNT-norm blijven en is vastgesteld in overleg met de Raad van Commissarissen van AEB. Vanwege de crisis bij de vuilverbranding vindt Kock het sowieso onbegrijpelijk dat er sprake is van een vertrekregeling. ‘Gezien de situatie waarin AEB verkeert, vindt het college iedere vorm van een vertrekregeling ongepast.’

Herstructurering

Begin juli raakte AEB in de problemen nadat door onderhoudsproblemen en veiligheidsrisico’s een deel van de vuilverbranding uitgeschakeld moest worden. Hierdoor kwam het bedrijf, dat volledig in handen is van de gemeente, in de financiële problemen. Banken en de stad Amsterdam hebben al een noodbudget van 16 miljoen euro beschikbaar gesteld, een tweede aanvraag voor steun wordt nog behandeld.

Eerder vertrok ook al een groot deel van de Raad van Commissarissen van AEB. De algemeen directeur, Paul Dirix, en de onlangs toegetreden directeur Koos de Vink, die de herstructurering van het bedrijf vormgeeft, nemen de taken van Kappelle voorlopig over.

In Amsterdam is al langer ergernis over de wettelijk toegestane vertrekpremie. Onlangs deed de raad een moreel appèl op voormalig gemeentesecretaris Arjan van Gils, thans wethouder te Rotterdam, om zijn vertrekregeling terug te storten. Het stadsbestuur probeert de wethoudersnorm te handhaven, waarbij de top van instellingen die steun krijgen van Amsterdam niet meer mogen verdienen dan het inkomen van een wethouder, rond de 170.000 euro per jaar.