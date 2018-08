Amsterdam boos: 'Kabinet lokt foute vastgoedbeleggers'

Nederland is een land met een uitstekend investeringsklimaat, zo valt te lezen op de site van het ministerie van Binnenlandse Zaken over investeren in de Nederlandse huizenmarkt: de vraag naar huizen groeit, net als de Nederlandse economie.



De site, opgesteld in het Engels, richt zich op buitenlandse partijen die geld willen steken in Nederlandse woningen en hypotheken. "De fundamenten onder de huizenmarkt zijn sterk."



Deze avances zijn tegen de zin van het Amsterdamse gemeentebestuur dat weet dat investeerders die hierop ingaan, vooral zullen kijken naar de krappe woningmarkt in de hoofdstad, waar de prijzen altijd lijken te stijgen.



"Dit is volkomen achterhaald," reageert Laurens Ivens (SP), wethouder Wonen. "In Amsterdam hebben we vooral last van foute beleggers, die snel geld willen verdienen. Kennelijk heeft het ministerie budget over. In dat geval zou ik een campagne adviseren waarin huurders worden gewaarschuwd voor huisjesmelkers."