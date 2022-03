Amsterdam blijft minder ver van klimaatdoelstelling dan was gevreesd

Wethouder Marieke van Doorninck. Beeld Hollandse Hoogte/ANP

Amsterdam mag iets minder somber zijn over het vlotten van de verduurzaming van de stad. In 2030 komt de CO 2 -uitstoot 42 procent lager uit dan in ijkjaar 1990. Dat is althans de laatste inschatting van adviesbureau CE Delft in zijn jaarlijkse klimaatramingen voor Amsterdam.

Daarmee blijft de doelstelling van het vertrekkende stadsbestuur om te komen tot een reductie van de CO 2 -uitstoot van 55 procent in 2030 ver uit het zicht. Tegelijk zien de verwachtingen er ietsje beter uit dan vorig jaar toen Amsterdam in 2030 niet verder leek te komen dan 37 procent.

Schonere stroomproductie

Dat de sommen van CE Delft gunstiger uitvallen heeft weinig te maken met het Amsterdamse klimaatbeleid. Het is vooral een gevolg van het feit dat in 2030 in heel Nederland de elektriciteitproductie schoner zal zijn dan vorig jaar werd verwacht. Ook pakt de reductie groter uit omdat de Amsterdamse uitstoot in 2018 kleiner was dan gedacht. Dat was dan weer omdat afvalenergiebedrijf AEB dat jaar niet voluit kon draaien.

Dat schrijft Van Doorninck in een brief aan de gemeenteraad. Die had in december gevraagd om een reactie van het stadsbestuur op de klimaatplannen van het nieuwe kabinet. Daarin ziet het stadsbestuur dus ‘veel aanknopingspunten’.

Enthousiast is het stadsbestuur bijvoorbeeld over de plannen om snel meer woningen te isoleren, al merkt Van Doorninck meteen op dat in het regeerakkoord minder aandacht is voor plannen om hele wijken van het aardgas te halen, iets waar juist in de stad veel van wordt verwacht.

Kritiek is er ook, vooral op de kilometerheffing die het kabinet wil invoeren. Dat automobilisten pas vanaf 2030 gaan betalen per kilometer vindt Amsterdam ‘rijkelijk laat’. Volgens het stadsbestuur was een veel eerdere invoering mogelijk.

Amsterdam betreurt het bovendien dat het kabinet geen verder onderscheid wil maken naar tijd en plaats, zodat auto’s die tijdens de spits rijden of veel kooldioxide uitstoten meer gaan betalen. Dat zou de impact van een kilometerheffing rond de grote steden veel groter maken. Amsterdam blijft daar samen met de andere grote steden voor lobbyen.

Ongewenste uitzondering

Het kabinet komt met afstandsnormen voor nieuwe windmolens, maar het stadsbestuur kan nog niet goed inschatten wat die betekenen voor de plannen om zeventien windmolens te bouwen rond Amsterdam, schrijft Van Doorninck. Het stadsbestuur is er hoe dan ook niet blij mee omdat beschermende milieunormen op andere gebieden uitgaan van geluid. Afstandsnormen zouden ‘een ongewenste uitzondering’ zijn.

Dat het verbranden van biomassa versneld wordt afgebouwd leidt niet tot een tekort aan warmte voor de stadsverwarming, verwacht de wethouder. Zij verwacht evenmin dat het nieuwe beleid gevolgen krijgt voor bedrijven die al subsidie hebben gekregen voor hun biomassaketels, zoals AEB en Vattenfall.