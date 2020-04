Amsterdam beperkt zondag toegang tot parken en sluit grachten af

Amsterdam beperkt toegang tot parken en sluit grachten. Een waarschuwing: als dit weekend de afstandsregels niet in acht worden genomen, zijn strengere maatregelen onvermijdelijk.

“Iedereen houdt zijn hart vast voor komend weekend, maar we zullen optreden,” zegt burgemeester Femke Halsema. Hand­havers zijn door haar opgeroepen niet te aarzelen. “Wie de aanwijzingen om ten minste anderhalve meter afstand te houden niet opvolgt, moet beboet worden.”

Zaterdag en vooral zondag worden zeer zonnig met temperaturen tot 19 graden, is de verwachting. Normaal gesproken ideaal weer om naar buiten te gaan.

De schrik om het weekend van twee weken geleden zit er echter nog goed in. Toen was het ook heerlijk weer en gingen mensen in het hele land massaal en vooral gezamenlijk recreëren, zonder zich aan de adviezen van het RIVM te houden. Een paar dagen later kondigde premier Mark Rutte de ‘intelligente lockdown’ af met nieuwe bevoegdheden voor burgemeesters. Groepjes van drie personen of meer kunnen sindsdien een boete krijgen, en openbare ruimtes mogen preventief worden afgesloten.

Als het dit weekend weer misgaat, kan het ­kabinet de regels opnieuw aanscherpen, waarschuwt Halsema. “Het is een afweging tussen zelfbeheersing en opgelegde maatregelen. Er staat wat op het spel, dat moet iedereen zich realiseren.”

Joelende jongeren

Van de bevoegdheden om preventief de bewegingsvrijheid in te perken maakt Halsema dit weekend ruim gebruik. Zo geldt voor de grachtengordel zondag een vaarverbod voor zowel de commerciële pleziervaart als de recreant. De sluizen blijven in de hele regio dicht voor de pleziervaart, om de instroom te beperken.

Er is specifiek gekozen voor een vaarverbod in de grachtengordel, omdat de handhaving hier een probleem vormt. “Als een groepje van zes of zeven jongeren joelend door de gracht vaart, duurt het met de beperkte capaciteit even voordat handhaving erbij kan zijn. Dat levert een gevaarlijke situatie op voor de volksgezondheid en bovendien is het beeld verkeerd.” Verder gaan de sanitaire voorzieningen op campings en jacht­havens in de hele regio dicht.

Wielrennen langs de Amstel

Bij de ingangen van onder andere het Vondelpark, het Rembrandtpark en het Oosterpark worden zondag maatregelen genomen om te vermijden dat er te veel mensen tegelijk zijn. Een ommetje maken mag nog steeds, maar via ‘gedoseerde toegang’ blijft het aantal bezoekers beperkt. Onder meer de zijingangen worden afgesloten. Halsema: “Wees gewaarschuwd, als er te veel mensen zijn en parken lopen vol, dan ­vegen we ze leeg en worden ze alsnog gesloten.”

Ook voor groepjes wielrenners die langs de Amstel willen fietsen en zich niet aan de regels houden, is geen coulance. De boete voor het overtreden van het samenscholingsverbod is vastgesteld op 390 euro.

De Amsterdamse Reddingsbrigade en brandweerlieden gaan dit weekend helpen bij het signaleren van drukke plekken in de stad. “Zij ­mogen geen boetes uitschrijven, maar hebben wel gezag.”

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in ons liveblog.