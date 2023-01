Amsterdam beleefde een onrustige jaarwisseling: Halsema pleit voor landelijk vuurwerkverbod

Het nieuwe jaar werd door Amsterdammers uitbundig ingeluid, hier op het Museumplein. Beeld ANP

Burgemeester Femke Halsema noemde het een ‘onrustige nieuwsjaarsnacht’. Lang niet overal hielden mensen zich aan het vuurwerkverbod in Amsterdam. ‘Zolang de landelijke wet- en regelgeving niet wordt aangepast, zitten we met een onhoudbare situatie in onze stad,’ aldus de burgemeester. Halsema deed daarom een appel op het kabinet om met een landelijk vuurwerkverbod te komen.

De meeste vuurwerkoverlast werd geregistreerd in Zuidoost, West, Nieuw-West en Weesp, meldt de gemeente. Het vuur bij Floradorp werd op advies van de brandweer een dag verzet, maar door bewoners alsnog aangestoken. Politie en brandweer rukten uit om de situatie onder controle te houden. Woningen aan de Buiksloterdijk werden door de brandweer nat gehouden en ook werd een waterscherm aangelegd. Daarna is besloten het vuur gecontroleerd uit te laten branden. Rond 06.00 uur was het vuur gedoofd.

Volgens Halsema is het ‘onverantwoord en kwalijk’ dat het vreugdevuur toch is aangestoken. ‘Het is dankzij politie en brandweer goed gegaan, maar het had ook anders kunnen aflopen,’ zegt ze. ‘De komende weken zullen gesprekken plaatsvinden met het stadsdeel en de organisatie, want op deze wijze kan het vreugdevuur geen vervolg krijgen.’

Politie en brandweer

De politie verrichtte bovendien fors meer aanhoudingen dan afgelopen jaar. Politie en handhavers hadden er hun handen vol aan om de stad veilig te houden. Vooral op de Dam en in West en Nieuw-West was het onrustig, waar mensen vuurwerk gooiden naar de politie. De Mobiele Eenheid (ME) heeft dit jaar niet op hoeven treden, maar was preventief aanwezig in Floradorp in Noord.

Ook voor de brandweer was het net als andere jaren een drukke nacht. Zo liep een basisschool aan de Markengouw in Noord grote schade op door vuurwerk. Daarnaast zorgden de inzet bij Floradorp en meerdere voertuig- en containerbranden voor drukte. Vooral na middernacht nam het aantal meldingen van branden in containers toe. De brandweer moest ongeveer even vaak uitrukken als de vorige jaarwisseling.

Ziekenhuizen

Het aantal vuurwerk gerelateerde ambulanceritten bleef gelijk aan voorgaande jaren; het aantal gewonden door vuurwerk was dit jaar vrijwel gelijk aan dat van vorig jaar. Het aantal spoedritten van de ambulance lag wel aanzienlijk hoger dan vorig jaar.

In de meeste ziekenhuizen was het deze oudjaarsnacht weer druk als vanouds, na twee rustigere coronajaren. Op de meeste plekken is de nacht wel goed verlopen, stellen ziekenhuizen, en is de drukte beheersbaar gebleven. In het OLVG zagen de artsen zo’n honderd patiënten, zestig meer dan op een doorsnee zaterdagavond. Tien van hen waren vuurwerkslachtoffers, maar de meeste mensen kwamen binnen wegens alcohol- of drugsgebruik.

Evenementen geannuleerd of verzet

Enkele evenementen die door de gemeente waren georganiseerd, werden geannuleerd of uitgesteld wegens de harde wind op oudjaarsavond. De organisatie van de vuurwerk- en droneshow bij de A’DAM Toren maakte eerder op de dag al bekend dat de show is verzet naar 2 januari. De licht- en lasershow op het Museumplein ging wel door en trok veel bezoekers. Volgens de organisatie verzamelden zich zo’n 50.000 bezoekers op het plein en was de sfeer ondanks de enorme drukte gemoedelijk.

