Amsterdam begint de afvalcrisis te voelen

Een miljoeneninjectie voor vuilverbrander AEB betekent niet dat de problemen voorbij zijn. Het ophalen van grofvuil raakt in de knel en ook de verwerkers van bedrijfsafval trekken aan de bel.

De 22 miljoen euro die gemeente en banken dinsdag in het noodlijdende AEB beloofden te steken, is genoeg om het een paar weken uit te houden, maar voor de Vereniging Afvalbedrijven is het geen uitkomst. Hun leden rijden het vuilnis nu naar opslagplaatsen en andere vuilverbrandingscentrales, wat veel extra logistieke planning en reistijd veroorzaakt. De veroorzaker is AEB, maar het geld dat de centrale nu heeft gekregen, vloeit niet naar de bedrijven die de problemen nu oplossen, klaagt de branche.

“De gemeente Amsterdam heeft het vooral goed geregeld voor de gemeente Amsterdam, deze oplossing is bedoeld om de verwerking van huishoudelijk afval te garanderen”, zegt Fons Potters namens de branche. “Het bedrijfsafval in Amsterdam is veel groter dan de stroom huishoudelijk afval. Onze leden halen dat op en brengen dat naar elders omdat het AEB z’n contract niet nakomt. Compensatie hiervoor blijft uit.”

Napolitaanse toestanden

Eerder waarschuwde de vereniging al dat de kans op Napolitaanse toestanden in Amsterdam toeneemt. De Italiaanse stad werd jarenlang geplaagd door problemen waardoor vuilnis zich ophoopte in de stad, met alle gezondheidsrisico’s van dien.

Op de achtergrond speelt mee dat andere vuilverbrandingen in Nederland volgepland zitten en dus niet zomaar het Amsterdamse bedrijfs­afval er structureel bij kunnen verbranden.

De verwerkers – grote bedrijven zoals Suez en Renewi – zullen Amsterdams bedrijfsafval niet zo snel laten staan omdat zij dan het verwijt krijgen in gebreke te blijven richting hun klanten, maar de buffers die zij hebben raken vol. Als er elders in het land nog iets onverwachts gebeurt, zoals een grote brand bij een van de verwerkers, bestaat het risico dat zij het niet meer aan kunnen. “Voor het bedrag dat nu beschikbaar komt, kan ons probleem niet opgelost worden, ” zegt Potters.

Zelf wegbrengen

Het stadsbestuur lijkt er overigens bewust op te rekenen dat de verwerkers hun eigen boontjes doppen. ‘Het college vertrouwt erop dat met deze ondernomen acties de publieke dienstverlening, zoals afvalverwerkingen en warmtelevering, vooralsnog zonder verstoring voor bewoners doorgaat,’ stond in de raadsbrief van dinsdag. De gemeente richt zich specifiek op bewoners, over ondernemers wordt met geen woord gerept, hoewel de stad veel meer bedrijfsafval dan huishoudelijk afval produceert.

Ondertussen merken de bewoners ook steeds meer van de beslissing van het AEB om uit veiligheidsoverwegingen vier van de zes verbrandingslijnen uit te schakelen, wat neerkomt op zo’n 70 procent van de capaciteit. Zo is het voor bewoners in de binnenstad en Watergraafsmeer voorlopig niet mogelijk een afspraak te maken om grofvuil op te halen. De afgelopen dagen is de hoeveelheid grofvuil gegroeid en daardoor is vertraging ontstaan bij de verwerking.

Volgens de gemeente wordt het grofvuil in de rest van de stad wel opgehaald, maar mogelijk een dag later dan normaal. Grofvuil zelf wegbrengen naar een van de vijf afvalpunten blijft voorlopig wel mogelijk.