Amsterdam autoluw: deze straten laten zien dat het kan

De gemeenteraad stemde in januari in met de plannen om de stad autoluw te maken. Dit betekent dat parkeerplekken verdwijnen, de maximumsnelheid op diverse wegen omlaag gaat en dat de auto niet meer welkom is in straten. Dat gaat met horten en stoten, want op diverse plekken in de binnenstad is de autodrukte alleen maar toegenomen.

De Pijp biedt een blik op een autovrije toekomst. In een aantal straten zijn de parkeerplekken geschrapt. Automobilisten kunnen parkeren in een nieuwe, ondergrondse parkeergarage. Ondernemers waren aanvankelijk bang dat klanten zouden wegblijven, maar inmiddels zijn ze enthousiast. Stefanie Schutte van brasserie Sent vindt de autoluwe straat rustiger en ziet kinderen weer op straat spelen. Ook heeft de buurt geen last meer van auto’s die rondjes rijden op zoek naar een parkeerplek.

In De Jordaan zijn parkeerplekken geschrapt uit een deel van de Elandsstraat. “Een dappere keuze,” zegt planoloog Zef Hemel. “Mensen gaan afscheid nemen van hun auto.”