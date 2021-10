Amsterdam Amstel heeft een nieuwe stationshal: ‘Mooiste van Nederland’

De muurschildering van kunstenaar Peter Alma (1886–1969) is beter te zien, omdat er een ticketloket – waar een deel van het kunstwerk achter verscholen ging – is weggehaald. Beeld Birgit Bijl

Bij de ceremoniële opening sprak Anneke de Vries, directeur Stations en Risicobeheer bij de NS, haar bewondering uit voor de snelheid waarmee het verbouwproject is uitgevoerd. “In 2015 begonnen we. Zes jaar later is dit het eindresultaat. Dat is enorm snel,” vertelt ze aan de aanwezigen. Ook de Amsterdamse wethouder Egbert de Vries is tevreden. “Wellicht zeg ik dit omdat dit station onder mijn gemeente valt. Maar dit is de mooiste stationshal van heel Nederland.”

Station Amsterdam Amstel werd in 1939 geopend door toenmalig koningin Wilhelmina, naar ontwerp van de architecten Leupen en Schelling. In de loop der jaren is de aanblik van het monumentale station sterk veranderd. Waar voorheen een zee aan fietsen het zicht blokkeerde, is nu een moderne ondergrondse fietsenstalling met plek voor 5700 fietsen gerealiseerd. Door de grote renovatie door de architectenbureaus Office Winhov en Gottlieb Paludan is het aangezicht nu een stuk overzichtelijker met een nieuw stationsplein en bus- en tramstation.

Het natuurstenen standbeeld De Terugblik van Theo van Reijn is weer op zijn oude plek bij de trap gezet. Daarnaast is de muurschildering van kunstenaar Peter Alma (1886–1969) beter te zien, omdat er een ticketloket – waar een deel van het kunstwerk achter verscholen ging – is weggehaald. Nabestaanden van Alma waren aanwezig om bordjes te onthullen waarop een tekstje over het kunstwerk te lezen is. Op een ander bordje staat een QR-code waarmee je via je telefoon een audiotour kunt opstarten. Hoewel met deze laatste aanpassingen het opknappen van het station is afgerond, komen er nog 450 nieuwe woningen tegenover het station. Dit project moet klaar zijn in 2023.

Tevreden bezoekers

“Ik vind het wel een verbetering,” zegt Lennie Haarsma (68), die vaak op het Amstelstation komt. “Zelf heb ik geen last gehad van de verbouwingen als ik hier langskwam, omdat het grotendeels tijdens de lockdownperiode gebeurde. Wat dat betreft kwam dat toen wel goed uit.” Ook de aanblik van het station kan haar bekoren. “Het oogt groter en die muurschildering komt door het licht veel beter tot zijn recht.”

Ook reiziger Wouter Berg (51) is tevreden met de veranderingen in de stationshal. Op de plek waar eerst een ticketloket stond, is nu een piano neergezet. “En de akoestiek lijkt anders dan voorheen. Daardoor klinkt die piano ook zo mooi. Wel moet ik zeggen dat daar ook een nadeel bij komt kijken. Als het zo druk is als nu, galmen de stemmen van de mensen zo hard door de ruimte.”