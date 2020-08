Amsterdam aan de mondkapjes: ‘Het is gewoon een enge film en we zitten er midden in’

In de Kalverstraat:

Aiidah Dalfour, 14 jaar, Amsterdam: “Ik ben hier vandaag om rond te kijken naar leuke street fashion. Ik draag een mondkapje, want ik had op het nieuws gezien dat het vanaf vandaag moet. Ik vind het goed dat de gemeente het mondkapje hier heeft verplicht. Ook dat er boetes kunnen worden uitgedeeld, anders is het toch te vrijblijvend. Ik zie ook nu nog best veel mensen zonder mondkapje voorbij lopen. Dat begrijp ik eerlijk gezegd niet goed. Corona is een ernstige ziekte. Ik ben niet bang om zelf ziek te worden. Ik ben jong en gezond. Maar ik maak me wel zorgen over de gezondheid van mijn familie.”

Aiidah Darfour. Beeld Lin Woldendorp

Delilah Hartog, 47 jaar, Delft: “We doen een dagje Amsterdam. Ik draag hem wel netjes, maar het gaat niet van harte. Het is niet aangenaam en ik vind het ook een beetje raar. Eerst was het mondkapje niet nodig, nu is het verplicht. We zijn net in de Hermitage geweest, daar hoefde het weer niet. Ik neem corona wel serieus, maar ik maak me geen grote zorgen. Misschien omdat ik twee broers heb die het allebei hebben gehad. Een woont in Brazilië, die heeft er helemaal geen last van gehad. Mijn broer in Den Haag is vier weken ziek geweest, maar is toch ook weer goed hersteld.”

Delilah Hartog. Beeld Lin Woldendorp

Op de Albert Cuyp:

Puck Jansen, 65 jaar, Amsterdam: “Het slaat hélémáál nergens op, die verplichting van de mondkapjes. Kijk eens om je heen, het is ontzettend stil. Het was de afgelopen maanden al erg rustig op de markt, maar nu komen er nog minder mensen. Vooral de oudere mensen blijven weg. Die vinden het geen plezierig idee om met een mondkapje op naar de markt te gaan. Dat zijn precies de mensen die normaal graag een haring bij me komen kopen. En de jongeren lopen gewoon zonder mondkapje rond. Die hebben overal schijt aan. Ach man, het is gewoon een enge film en we zitten er midden in.”

Puck Jansen. Beeld Lin Woldendorp

Rein Douze, 73 jaar, Amsterdam: “Ik woon hier een stukje verderop, aan wat normaal de stille kant van de Albert Cuyp wordt genoemd. Nu is het ook rustig aan de drukke kant. Ik heb een mondkapje bij me, maar ik draag hem niet nu ik op het terras wat zit te drinken. Iedereen zit hier netjes op afstand. Wat ik ervan vind dat het mondkapje hier verplicht is? Ik ben er dubbel in. Het is raar dat ik de afgelopen maanden zonder mondkapje naar buiten kon stappen en er nu plotseling een op moet. Maar ik ben ook op leeftijd en niet supergezond. Ik behoor zogezegd tot de risicogroep. Ik ben dus zeer voorzichtig, maar ik vraag me ook wel af of dit nou helpt.”