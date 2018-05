Amstelvener was chauffeur vluchtauto bij liquidatie Badloe

Dat bleek donderdagochtend tijdens een regiezitting in de zaak van Reza J. en Denzel D. bij de rechtbank Arnhem.



Timon Badloe werd in november vorig jaar doodgeschoten toen hij in zijn auto stapte voor zijn huis aan de Apolloburg in Nieuwegein. Badloe, die ook wel bekend was als 'Chico', was actief in het criminele milieu, met name in de cocaïnehandel.



Denzel D. ontkent dat hij wist dat Badloe zou worden doodgeschoten. Hij zegt dat hij dacht mee te werken aan een ripdeal (drugsdiefstal).



Spits

Reza J. en Denzel D., beiden 24, werden kort na de liquidatie door een arrestatieteam aangehouden in Amsterdam Zuidoost, na een wilde achtervolging over de A2.



Nadat Badloe was doodgeschoten, vluchtten de schutters weg in een auto die ze in Vleuten in brand staken. Vermoedelijk stapten ze daar in een tweede auto, waarmee ze vervolgens via de provinciale weg naar de A2 reden.



Daar kwamen ze in de spits terecht. Met hoge snelheden en over de vluchtstrook probeerden de inzittenden van die auto te ontkomen.