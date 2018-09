Amstelvener steekt ijskap over: 'Gedachten gingen alle kanten op'

Alles wat je om je heen ziet is ijs. Verder niets Olivier Vriesendorp

De expeditiedagen bestonden uit een spartaanse routine. Elke dag stond Vriesendorp om 4.00 uur 's ochtends op, smolt ijs om te drinken en maakte een van de pakketjes eten klaar. "De enige luxe was die warme fles water tegen mij aan in de tent na een dag lopen."



Snijdende wind

De eentonige omgeving was niet altijd even motiverend, geeft Vriensendorp toe. "Alles wat je om je heen ziet is ijs. Verder niets. En dan is er soms die snijdende wind. Mijn gedachten ging vaak alle kanten op."



De meeste voldoening gaf de expeditie dan ook achteraf. "Het is een heel bijzonder moment als je na dertig dagen na alleen maar ijs te hebben gevoeld, weer een stap zet op zachtere grond."



Vriesendorp wil zeker nog een andere poolexpeditie ondernemen, maar de Groenlandse IJskap staat niet meer op de lijst. "Daar ben ik voorlopig even klaar mee."