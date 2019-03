Amstelveense sportschool weer open na explosie

Eind januari werd de sportschool op zijn last gesloten, nadat er in de nacht van 24 op 25 januari voor het pand aan de Zetterij in Amstelveen een explosief afging, waarschijnlijk een handgranaat.



De sportschool is gelegen op een industrieterrein, waardoor er op dat moment niemand aanwezig was en niemand gewond raakte. De schade aan de pui was aanzienlijk. In het gebouw zit verder een praktijk voor fysiotherapie en een vestiging van bouwmarkt Praxis.



Driehoek

De uitbaters van de sportschool zeiden dat de sluiting maximaal een maand zou duren. Dat werd uiteindelijk anderhalve maand.



"Tussentijds heb ik zowel met de driehoek als met de ondernemers van het pand gesproken," schrijft waarnemend burgemeester Eenhoorn in een brief naar de gemeenteraad. "Op basis van de thans beschikbare informatie heb ik besloten de sluiting per direct op te heffen."